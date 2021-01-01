"Atletico Madrid, Fenerbahçe'den Berke Özer'i transfer etmek istiyor"

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer henüz sarı-lacivertli takımda düzenli oynama fırastı bulamasa da İspanyol devinin radarına girdi.

Fenerbahçe'nin son iki sezonda Belçika takımı Westerlo'ya kiraladığı genç kalecisi Berke Özer'in önümüzdeki sezonu Fenerbahçe'de mi yoksa farklı bir takımda mı geçireceği sorusu belirsizliğini korurken, milli oyuncunun transfer durumuna ilişkin bir açıklama da Westerlo'nun Türk başkan yardımcısı Hasan Çetinkaya'dan geldi.

"Berke'yi Atletico Madrid istiyor"

Daha önce uzun bir süre Fenerbahçe çatısı altında da görev yapan Çetinkaya, Berke'yi gelecek sezon da kadroda tutmalarının mümkün olmadığını söyledi:

"Berke'yi iki yıl boyunca Fenerbahçe'den kiralayabilmiştik ama önümüzdeki sezon bizimle olmayacak. Onunla Atletico Madrid'in ilgilendiğini duydum.

"Kadromuzdaki diğer Türk oyuncularımız Atabey Çiçek ve Barış Alıcı'nın ise bizimle olmasını istiyoruz ancak bu oyuncuları tutup tutamayacağımız da henüz netlik kazanmadı."

A Takım'da şans bulamadı

Avrupa futbolunun en potansiyelli isimlerinden biri olarak gösterilen ve Ali Koç döneminin de ilk transferlerinden olan Berke Özer, 2018-2019 sezonunda 2.5 milyon euro karşılığında Altınordu'dan transfer edilmişti.

Ligde hiçbir maçta Fenerbahçe forması giymeyen Berke 8 kez U21 takımının kalesini korurken, A takım formasını kupada 1-0 kazanılan Giresunspor maçında giymişti.

Westerlo forması giydiği son iki sezonda 46 maça çıkan Berke, Harun Tekin'in kontratının sona ermesiyle önümüzdeki Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonuna da dahil olabilir. 2019'dan bu yana milli formayı giymeyen genç kaleci daha önce U15'ten, U19'a tek tüm yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giymişti.

Editör yorumu

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Altay Bayındır ve 21 yaşındaki Berke Özer'den oluşan kaleci rotasyonu akıllara Benfica ve Rio Ave'nin bir zamanlar sahip olduğu Jan Oblak & Ederson rotasyonunu getiriyor.

Bir kaleci için en önemli şey belki de maç tecrübesi ve buna bağlı olarak artan öz güven. Berke gibi genç oyuncuların potansiyellerine ulaşabilmeleri için düzenli bir şekilde süre bulmaları gerek ve 21 yaşındaki kalecinin bunu Altay Bayındır'ın gölgesinde Fenerbahçe'de gerçekleştirmesi en azından mevcut şartlarda pek kolay görünmüyor.

Fenerbahçe için doğru planlama Altay Bayındır'ın ederini bulduğu bir teklifle satılıp, kalenin Berke'ye teslim edilmesi gibi görünürken, Berke'nin bu süreçte Altay satılana dek farklı bir takımda deneyim kazanması en doğru seçenek olabilir.

Bu sezonu Westerlo gibi gözden uzakta bir takım yerine bir Süper Lig takımında birinci kaleci olarak geçirmesi Berke'ye hem Fenerbahçe'de birinciliği kaleciliğin hem de milli takımın kapılarını açabilir.

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