Atlético Madrid, FC Barcelona'ya öfkeli ve tuhaf bir açıklama yaptı

Julián Álvarez konusunda Atlético Madrid ile FC Barcelona arasında yaşanan gerginlikler, Cuma günü dikkat çekici bir yeni zirveye ulaştı. Arjantinli forvetle ilgili görüşmeler son derece zorlu bir seyir izliyor ve bu durum, Atlético’yu sosyal medyada Katalan deviyle alenen alay etmeye itti.

Barcelona, Álvarez'i hücum için önemli bir takviye olarak görüyor, ancak Madrid'den güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Atlético, forveti satmak istemediğini defalarca açıkça belirtmiş ve İspanyol basınına göre en az 150 milyon euroluk bir teklifte bulunulması halinde görüşmeye hazır olduğunu belirtmiştir.

Atlético kulüp yönetimi içinde Barcelona'nın tutumuna yönelik rahatsızlık artık büyük boyutlara ulaştı. Daha önce İspanyol dev kulüp, AS'ye verdiği demeçte, devam eden söylentilerden bıktığını belirtmişti. Madrid'den gelen sert yargı şöyleydi: "Barcelona, tüm Julián meselesinde küçük bir kulüp gibi davrandı."

Cuma günü Atlético, X'te paylaştığı üç alaycı mesajla bu hayal kırıklığını dikkat çekici bir şekilde dile getirmeye karar verdi. Mesajların her birinde, transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya açık bir gönderme olan ve bir transfer kesinleştiğinde geleneksel olarak kullandığı "Here We Go" ifadesi kullanıldı.

İlk mesajda Atlético şöyle yazıyor: “HERE WE GO! FC Barcelona’ya transfer teklifimizi içeren bir faks gönderdik: yarınki Bad Bunny konseri için dört bilet, ABC gazetesine bir yıllık abonelik ve bir torba ayçekirdeği. Duyuruyu hazırlamak için cevabı heyecanla bekliyoruz.” Mesajın yanına, Barça'nın yıldızı Lamine Yamal'ın Atlético formasıyla çekilmiş photoshoplu bir resim eklenmişti.

Bununla da kalmadı. Kısa süre sonra ikinci bir mesaj geldi: “HERE WE GO! Bu ikinci teklif için bir sorunumuz vardı: yarınki konserin biletleri tükenmişti, bu yüzden önceki teklifimizi pazar günkü konser için altı biletle iyileştirdik.” Yine bir Barcelona oyuncusu Atlético formasıyla resmedildi, bu sefer Pedri.

Atlético, seriyi üçüncü ve belki de daha da keskin bir alaycı mesajla tamamladı. “HERE WE GO! Ve 3’e 1 teklifini tamamlamak için, çığır açıyoruz: oyuncu bir sezonluk kiralık olarak bize geliyor ve karşılığında biz de Tom Ford ve Smith’i satın alma opsiyonu olmadan kiralıyoruz. Karşı konulmaz bir teklif.” Bunun yanında, Raphinha’nın Madridlilerin kırmızı-beyaz formasıyla çekilmiş, üzerinde düzenleme yapılmış bir fotoğrafı yer alıyor.