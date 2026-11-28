Atletico Madrid, Estadio Manuel Martinez Valero'da Elche'yi 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. İlk yarıdaki etkileyici performansının ardından küme düşme tehlikesi yaşayan rakibi karşısında üstünlüğünü korumakta zorlandı. Bu sonuçla Diego Simeone'nin ekibi, La Liga'da 31 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

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Simeone'nin ekibi maça daha hızlı başlayamazdı. Federico Redondo'nun düşürdüğü Alejandro Grimaldo penaltıyı kazandı ve beşinci dakikada gole çevirdi. Lee Kang-in ise sadece iki dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Martim Neto, 26. dakikada ev sahibi ekip adına farkı bire indirdi ancak Julian Alvarez, Alex Baena'nın pasını gole çevirerek devre arasından önce iki gollük farkı yeniden sağladı.

İkinci yarıda ise tablo değişti. Buba Sangare'nin ikinci yarının başlamasından üç dakika sonra uzak mesafeden attığı gol Elche'yi umutlandırdı. Ev sahibi ekip devre arasında sonra topa yüzde 55 oranında sahip olurken Atletico kaleyi bulan tek bir şut çekemedi. Jonathan David, konuk ekibin en iyi fırsatını 58. dakikada kaçırdı. Atletico galibiyeti korumayı başarırken Jan Oblak, Lucas Cepeda ve Grady Diangana'nın şutlarını kurtarmak zorunda kaldı.

GOAL, Atletico Madrid oyuncularının Estadio Manuel Martinez Valero'daki performanslarını puanladı:

Kaleci ve savunma

Jan Oblak (6/10): Neto'nun ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta ve Sangare'nin uzaktan şutunda gole engel olma şansı pek yoktu. İkinci yarıda, 68. dakikada Cepeda'nın ve 81. dakikada Diangana'nın şutlarını kurtararak üstünlüğü korudu.

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Marcos Llorente (7/10): Sağ bekte temiz bir oyun sergiledi; maç boyunca yalnızca üç hatalı pas verdi ve girdiği bütün yerden ikili mücadeleleri kazandı. Son bölümde Alvarez'in bloke edilen şutunun pasını verdi. Oyunun sertleştiği uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

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Marc Pubill (6/10): Fer Nino'ya yaptığı faul nedeniyle 43. dakikada sarı kart gördü. Sonrasında risksiz oynadı; üç kez pas arası yaptı ve girdiği iki hava mücadelesini de kazandı.

David Hancko (7/10): Top ayağındayken soğukkanlıydı. Elche'nin ikinci yarıdaki baskısında üç uzaklaştırma ve bir blokla görevini yaptı. Savunmada nadiren zor durumda kaldı.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Kazandığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Atletico'yu öne geçirdi. Sahanın iki ucunda da etkiliydi; 58. dakikada David'in yakaladığı önemli fırsatın ortasını yaptı ve dört top çalma kaydetti. 85. dakikada Josan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Orta saha

Giuliano Simeone (7/10): Sağ kanatta yorulmak bilmedi. Savunmada üç uzaklaştırmayla önemli katkı verirken ilk yarının bitimine az kala Alvarez'e bir gol fırsatı da hazırladı. Son beş dakikaya girilirken yerini Robin Le Normand'a bıraktı.

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Pablo Barrios (7/10): Orta sahada enerjikti; altı kez top kazandı ve üç pas arası yaptı. 12. dakikada uzaktan şansını denedi ancak şutu üstten dışarı çıktı. 70. dakikada yerini Johnny Cardoso'ya bıraktı.

Morten Hjulmand (7/10): Orta sahanın gerisinde düzenli ve güvenilir bir oyun sergiledi. 39 pasının 37'sinde isabet sağladı ve girdiği dört yerden ikili mücadelenin tamamını kazandı. 56. dakikada yerini Koke'ye bıraktı.

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Alex Baena (7/10): Atletico'nun ilk yarıdaki etkili hücumlarının yaratıcı gücüydü. Önce Alvarez'i bloke edilen erken bir şut için pozisyona soktu, ardından üçüncü golün asistini yaptı. 56. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

Hücum

Lee Kang-in (7/10): Alexander Sorloth'un forma giyememesi nedeniyle Alvarez'in yanında merkezde görev aldı. İlk golden iki dakika sonra ceza sahasının solundan alçak bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Sonrasında etkisi azaldı. 68. dakikadaki şutu bloke edildi ve 70. dakikada oyundan çıktı.

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Julian Alvarez (9/10): Sahanın en iyisiydi. 41. dakikada Baena'nın pasını gole çevirerek Atletico'ya yeniden iki gollük üstünlük sağladı. Yedi şut çekti; serbest vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı, son bölümdeki iki şutu ise bloke edildi. Maç boyunca konuk ekibin en büyük hücum tehdidiydi. Lee ve Rodrigo Mendoza'ya da fırsatlar hazırladı. Top ayağındayken neredeyse hiç hata yapmadı ve 40 pasının 39'unda isabet sağladı.

Yedekler ve teknik direktör

Koke (7/10): 56. dakikada oyuna girdi. Topun dolaşmasını sağlayıp yedi kez top kazanarak gergin geçen ikinci yarıda takıma sakinlik getirdi.

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Jonathan David (6/10): 56. dakikada Baena'nın yerine oyuna girdi. İki dakika sonra Grimaldo'nun ortasında ceza sahasının ortasından yaptığı vuruşu dışarı gönderdi; gol atmalıydı. Daha sonra Cardoso'ya üstten dışarı çıkan şutunun pasını verdi.

Johnny Cardoso (6/10): 70. dakikada Barrios'un yerine oyuna girdi. 80. dakikada Alvarez'e bloke edilen şutunun pasını verdi, kısa süre sonra da kendi şutunu üstten dışarı gönderdi.

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Rodrigo Mendoza (6/10): 70. dakikada Lee'nin yerine oyuna girdi ve iki dakika sonra yakın mesafeden yaptığı vuruş bloke edildi. Uzatma dakikalarında takımına faydalı bir serbest vuruş kazandırdı.

Robin Le Normand (N/A): Galibiyetin korunmasına yardımcı olması için 85. dakikada oyuna alındı.

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Diego Simeone (6/10): Takımı ilk yarıda son derece etkiliydi ancak Atletico devre arasından sonra oyunun kontrolünü kaybetti ve ikinci yarıda kaleyi bulan şut çekemedi. Üç puan ve üst üste üçüncü galibiyet geldi, fakat son bölüm gereğinden çok daha sıkıntılı geçti.