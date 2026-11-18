Atletico Madrid, Ademola Lookman'ın Nijerya Millî Takımı'nda görev yaparken yüksek dereceli diz burkulması yaşadığını doğruladı. İspanyol kulübü, millî takımın ilk teşhisinin aksine, yaptığı tetkiklerin ardından sakatlığın gerçek ciddiyetini belirledi.

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Lookman ciddi bir diz sakatlığı yaşadı

Atletico, son millî maç arasının ardından önemli bir sakatlık darbesi aldı. Kulüp, Lookman'ın yüksek dereceli diz burkulması yaşadığını doğruladı. Sakatlık, Lookman Nijerya Millî Takımı'nda görev yaparken meydana geldi.

Forvet oyuncusu, ülkesinin 13 Kasım'da Tanzanya'ya karşı oynadığı maçta bu ciddi sakatlığı yaşadı. Lookman, kapsamlı bir sağlık değerlendirmesinden geçmek üzere hemen İspanya'nın başkentine döndü. Atletico, oyuncunun iyileşme planını netleştirmeden önce sakatlığın boyutunu tam olarak öğrenmek istiyordu.

Atletico, Nijerya'nın ilk teşhisiyle çelişen sonuçlar açıkladı

Resmî sakatlık açıklamasının en endişe verici yanı, sağlık raporlarının birbiriyle çelişmesi. Nijerya'nın sağlık ekibi başlangıçta forvetin yalnızca hafif bir sorun yaşadığını düşünüyordu.

Ancak Atletico, durumu netleştirmek için kısa sürede bir açıklama yayımladı. Kulüp şu ifadeleri kullandı: "Nijerya Millî Takımı'nın sağlık ekibi başlangıçta forvetin hafif bir burkulma yaşadığını bildirmiş olsa da kulübümüzün sağlık ekibi oyuncuyu Madrid'e dönüşünde muayene etti, ek tetkikler yaptı ve sakatlığının kesin boyutunu doğruladı."

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Kapsamlı sağlık tetkikleri endişeleri doğruladı

İki sağlık değerlendirmesi arasındaki belirgin fark, Atletico'nun neden kendi kapsamlı kontrollerini yapmakta ısrar ettiğini gösteriyor. Kulüp, oyuncu antrenman tesislerine döner dönmez durumunu değerlendirdi.

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Yüksek dereceli burkulma, millî takımın ilk başta düşündüğünden çok daha ciddi bir soruna işaret ediyor. Bu tür bir sakatlıkta, oyuncunun güvenli ve tam bir iyileşme süreci geçirmesi için tedavinin son derece dikkatli yürütülmesi gerekiyor.

Kulübün sağlık ekibi artık sürecin tüm sorumluluğunu üstlenecek. Nijeryalı millî oyuncu için atılacak ilk adımlar şimdiden planlandı.

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Forvet zorlu rehabilitasyon sürecine başlıyor

Lookman'ı Madrid'de ne kadar süreceği belirsiz bir tedavi dönemi bekliyor. Atletico, forvetin vakit kaybetmeden özel fizyoterapi seanslarına başlayacağını doğruladı.

Lookman, temel tıbbi tedavisinin yanı sıra salonda özel rehabilitasyon çalışmaları yapacak. Kulüp, oyuncunun maçlara dönüşü için kesin bir takvim belirlemekten özellikle kaçındı.