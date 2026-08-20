Diego Simeone, yeni sezonun açılışında ilk 11’de yaptığı cesur tercih ile şaşırttı. Tam 16 yıl, sekiz ay ve iki günlükken sahaya çıkmasıyla, bir İspanyol ile Kongolu bir annenin oğlu olan Dominguez, kulüp tarihinin en genç debut yapan oyuncusu oldu. Böylece savunma oyuncusu, 1984’ten bu yana bu rekoru elinde tutan önceki rekor sahibi Jose Luis Martinez’i geride bıraktı.

İlginç olan şu ki: Dominguez, karşılaşmada 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Koke ile birlikte sahadaydı. Koke, 19 Eylül 2009’da Madrid ekibi adına ilk maçına çıktığında, Dominguez henüz doğmamıştı bile. Dünyaya gözlerini ancak 21 Aralık 2009’da açtı. Koke o tarihten bu yana Atletico formasıyla tam 741 resmi maça çıktı.

Genç oyuncu, başkent temsilcisinin 2-0’lık galibiyetinde de kendisini hemen iyi gösterdi ve stadyumda bulunan ailesinin gözleri önünde ilk 45 dakikada potansiyelini ortaya koydu. Dominguez 24 kez topla buluştu ve özellikle oyun kurulumunda etkileyici bir görüntü sergiledi: Yaptığı 13 pas denemesinin tamamı takım arkadaşına ulaştı. Ayrıca genç futbolcu, üç progresif dripling ile ileriye doğru aktif şekilde çıkış yolları aradı.

IMAGO

Jorge Dominguez, tarihi debutunun ardından neler söyledi?

Ancak bire bir mücadelelerde çaylak oyuncu henüz tecrübe eksikliğinin bedelini ödedi. Dominguez, girdiği dokuz ikili mücadelenin yalnızca üçünü kazandı ve rakip hücumcuları dört kez ancak faulle durdurabildi. Simeone devre arasında genç yeteneği oyundan aldı ve Marcos Llorente’yi sahaya sürerek maça daha fazla tecrübe kattı.

"İnanılmaz mutluyum ve hâlâ buna inanmakta zorlanıyorum, her şey bir rüya gibi geliyor", diyen Domínguez, tarihi başlangıcının ardından bitiş düdüğünden hemen sonra duygularını paylaştı. "Bu fırsat için son derece minnettarım ve bundan sonra gelecek her şey için heyecanlıyım."

İkinci yarıda ise yeni transfer Lee Kang-In (Paris Saint-Germain’den geldi) ile Alex Baena, Atletico’ya hak edilmiş galibiyeti getirdi.