Barcelona ile oynanacak ve merakla beklenen maçtan günler önce Atlético Madrid, Elche deplasmanında değerli bir galibiyet aldı. Ancak bu galibiyet, başlangıçta göründüğü kadar sakin geçmedi. 3-1 öne geçen Diego Simeone'nin takımı, ev sahibinin geri dönüş girişimlerine direnmek zorunda kaldı ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak La Liga'da zirve yarışında kalmasını sağlayan önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Atlético, cumartesi akşamı oynanan La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde ev sahibinin erken savunma hatalarından yararlanarak ilk yedi dakikada iki gol buldu, ancak ikinci yarıda galibiyeti neredeyse elinden alacak güçlü bir direnişle karşılaştı.

Maç konuk ekip için mükemmel başladı. Arjantinli eski yıldız Fernando Redondo'nun oğlu Federico Redondo'nun yol açtığı penaltıyı 4. dakikada Alejandro Grimaldo gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Aynı oyuncu kısa süre sonra bir savunma hatası daha yaptı. Bu hata, Lee Kang-in'in hatlar arasına sızarak 7. dakikada ikinci golü atmasına olanak tanıdı ve Elche çok erken bir anda iki farklı geriye düştü.

Zorlu başlangıca rağmen pes etmeyen ev sahibi, 26. dakikada Martim Neto'nun golüyle farkı bire indirdi ve Elche'ye bir nebze umut verdi. Ancak Atlético'nun cevabı gecikmedi: Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger karşısında serbest vuruştan gol atan Julián Alvarez, 41. dakikada takımının üçüncü golünü kaydederek farkı yeniden ikiye çıkardı.

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İkinci yarının başlamasıyla Elche yeniden oyuna ortak oldu. Bouba Sangaré, 48. dakikada kaleci Jan Oblak'ın kalesinde yakaladığı bir fırsatı değerlendirerek takımının ikinci golünü attı. Maç yeniden alevlenirken Atlético, farkın azalmasından yararlanıp beraberliği yakalamaya çalışan ev sahibinin aralıksız baskısı altında üstünlüğünü korumak zorunda kaldı.

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Sonraki dakikalarda iki takım da karşılıklı ataklar geliştirdi. Atlético galibiyeti garantileyecek golü ararken Elche geri dönüş şansına sımsıkı sarıldı. Ancak Simeone'nin öğrencileri üstünlüklerini son düdüğe kadar korumayı başardı ve çarşamba akşamı 23. haftadan öne çekilen maçta Camp Nou'da Katalan ekibiyle karşılaşmak üzere Barcelona'ya gitmeden önce önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Atlético Madrid, Elche karşısında bu sezonki beşinci sarı kartını gören savunma oyuncusu Marc Pubill'den, Barcelona ile oynanacak maçta cezası nedeniyle yararlanamayacak.

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Öte yandan Elche'nin kendi sahasındaki sıkıntıları sürüyor. Bu sezon La Liga'da hâlâ ilk galibiyetini arayan ekip, 14 maçta 11 puanda kalarak puan tablosunda 19. sırada yer alıyor ve düşme hattında bulunmaya devam ediyor.