Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için Antoine Griezmann'ı gönderecek

İspanyol ekibinin Ronaldo'yu kadroya katmadan önce Fransız forvete alıcı bulması gerekiyor.

Uzun yıllar boyunca Real Madrid formasıyla izlediğimiz Cristiano Ronaldo'yu bu kez şehrin diğer yakasında görebiliriz.

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın adı Chelsea, Bayern Münih, PSG gibi kulüplerle anılıyor.

Gündeme gelen takımlardan biri de Atletico Madrid. Ancak Simeone'nin ekibi Ronaldo için harekete geçmeden önce bir diğer yıldızdan vazgeçmek zorunda.

Maaş bütçesi yeterli değil

Times'ın haberine göre; Atletico Madrid maaş bütçesinde Ronaldo'ya yer açabilmek için Antoine Griezmann'ı elden çıkarmaya çalışıyor.

Atletico, Griezmann'ı Paris Saint-Germain'e önerdi, ancak Fransız ekibi 31 yaşındaki forvetle ilgilenmiyor.

Bonservisi şu anda Barcelona'nın elinde bulunan Griezmann 2022/23 sezonunun sonuna kadar Atletico'da kiralık oynayacak. Gelecek yaz ise 40 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

Atletico, Griezmann için 40 milyon euro ödeyecek bir alıcı arayışında. Bu sayede satın alma maddesini erken devreye sokarak Fransız golcüyü yeni takımına gönderecekler ve Ronaldo için yer açmış olacaklar.

Ronaldo'nun menajeri fazla mesai yapıyor

Manchester United önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ronaldo ise kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımda oynamak istiyor.

37 yaşındaki yıldızın menajeri Jorge Mendes, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle temas halinde.

Athletic'in haberine göre; Mendes, Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak teknik direktör Thomas Tuchel, Ronaldo transferine karşı çıkıyor.

Mendes'in Ronaldo'yu önerdiği bir diğer kulüp olan Bayern Münih ise teklife olumsuz yanıt verdi.