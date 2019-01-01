Atletico Madrid CEO'su Gil Marin: Griezmann, gelecek sezon Barcelona'da

Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Antoine Griezmann'ın gelecek sezondan itibaren Barcelona'da forma giyeceğini açıkladı.

Movistar Plus'a konuşan CEO'su Gil Marin, takımın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Marin, 28 yaşındaki golcü futbolcunun önümüzdeki sezon 'da oynayacağını dile getirdi.

Marin, "Griezmann'ın gelecek sezon Barcelona'da oynayacak olması Mart ayından beri bilinen bir gerçek. Şimdi, kendini takıma adayan oyunculardan kurulu bir grup oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Son günlerde ortaya atılan iddialara göre Barcelona, Griezmann için 200 milyon euro'yu gözden çıkaracak.