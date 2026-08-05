Atletico Madrid biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Atletico Madrid, 2026/27 LaLiga EA Sports sezonuna İspanyol futbolunun izlenmesi en cazip ekiplerinden biri olarak giriyor. Diego Simeone, Riyadh Air Metropolitano'daki görevindeki 16. sezonuna başlıyor; Los Rojiblancos'u geçen sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi sıralamasına taşımıştı. Bu sezonun takviminde ise Real Madrid'e karşı Madrid derbisi, Barcelona'ya karşı iç saha maçı ve heyecanla beklenen tam kapsamlı bir Avrupa serüveni var.

2026/27 için 60.000'den fazla kombine sahibi şimdiden yerini garantilemişken ve en büyük maçlar için genel satış pencereleri hızla tükenirken, nereye bakacağınızı bilmiyorsanız bilet bulmak zor olabilir.

GOAL sizin uğraşmanıza gerek kalmaması için tüm araştırmayı yaptı. Aşağıda Atletico Madrid'in ne zaman oynadığını, biletlerin nereden alınacağını, fiyatlarını ve Metropolitano seyahatinizi planlamak için ihtiyaç duyacağınız diğer her şeyi bulabilirsiniz.

Atletico Madrid ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Maç Konum Biletler 19 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00 CET (kesinleşti) Atletico Madrid - Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 23 Ağustos 2026 Pazar, 17.00 CET (kesinleşti) Atlético Madrid - Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 15-16 Eylül 2026 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 19-20 Eylül 2026 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 24-25 Ekim 2026 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 7-8 Kasım 2026 (kesin gün TBC) Atletico Madrid - FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 5-6 Aralık 2026 (kesin gün TBC) Atletico Madrid - Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 12-13 Aralık 2026 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 9-10 Ocak 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Real Racing Club (Sezonun ilk yarısının son maçı) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 16-17 Ocak 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 30-31 Ocak 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 20-21 Şubat 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 6-7 Mart 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 20-21 Mart 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 10-11 Nisan 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 17-18 Nisan 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 1-2 Mayıs 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 15-16 Mayıs 2027 (kesin gün TBC) Atlético Madrid - Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 22-23 Mayıs 2027 (kesin gün TBC) Atletico Madrid - Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler

Atletico Madrid biletleri nereden alınır?

Atletico Madrid biletlerine ulaşmanın en doğrudan yolu, genel satış halka açılmadan önce üyelerin öncelikli ön satış fırsatı elde ettiği kulübün resmi portalıdır. Atletico'nun Socios üyelik sistemi, LaLiga'daki bazı rakiplerine kıyasla daha erişilebilir durumda ve üye olmak, en büyük maçlar için indirimler ile koltuklara daha erken erişim sağlayabiliyor.

Bununla birlikte, Madrid derbisi, Barcelona'nın ziyareti veya herhangi bir Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşması gibi yüksek talep gören maçlarda resmi genel satış çok hızlı tükenme eğilimindedir. 70.000'i biraz aşan kapasiteye sahip bir stat için 150.000'in oldukça üzerindeki kulüp üyesi yarışırken, çok sayıda taraftar resmi kanallar üzerinden bilet bulamıyor.

İkinci el pazarının devreye girdiği nokta da burası. StubHub, her fiyat kategorisinde ve stadın her bölümünde mevcut biletlerle Riyadh Air Metropolitano'da yerinizi garanti etmenin en kolay yollarından biridir.

Atletico Madrid biletleri ne kadar?

Riyadh Air Metropolitano'daki bilet fiyatları rakibe ve stadın hangi bölümünde yer aldığına göre büyük farklılık gösteriyor, ancak gerçekten her bütçeye uygun bir seçenek var. Sıradan LaLiga maçlarında, orta sıra rakiplere karşı en ucuz biletler yaklaşık 30 avrodan başlayabiliyor. Bu da Atletico Madrid'i izlemeyi, Avrupa'nın diğer bazı süper kulüplerine yapılacak ziyaretlere kıyasla belirgin şekilde daha ulaşılabilir hale getiriyor.

Büyük maçlarda ise fiyatların kayda değer biçimde yükselmesini bekleyin. Real Madrid'e karşı Madrid derbisi ve Barcelona maçı, sezon boyunca düzenli olarak bulunması en zor ve en pahalı iki bilet olmaya devam ediyor; üst katman koltukları sık sık yaklaşık 60 ila 90 avrodan başlıyor ve yan tribün ile alt katman pozisyonlarında bunun çok daha üzerine çıkıyor. Bir Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmış bir stat olan Metropolitano'daki Şampiyonlar Ligi eleme maçları da benzer primlerle satılıyor.

2026/27 sezonluk kombine fiyatları, en ucuz uçta yaklaşık 290 avrodan (üst katman) başlayıp sahanın kenarındaki en ayrıcalıklı alt katman koltuklarında 2.000 avronun oldukça üzerine çıkıyor. Ancak tek maçlık biletler, deplasmandan gelen taraftarlar ve tüm sezon için taahhütte bulunmak istemeyenler açısından en esnek seçenek olmayı sürdürüyor.

Uygun fiyat arayanlar için iyi haber ise StubHub'daki ikinci el pazarının, özellikle maç gününden daha uzak fikstürlerde, düzenli olarak piyasadaki en rekabetçi fiyatları sunmasıdır. Erken almak ve ilanlar güncellendikçe takip etmek, tercih ettiğiniz maç için mümkün olan en ucuz Atletico Madrid biletlerini bulmanın istikrarlı biçimde en iyi yoludur.

Atletico Madrid hakkında bilmeniz gereken her şey

Los Rojiblancos ve Los Colchoneros lakaplarıyla bilinen Atletico Madrid, 1903'te kuruldu ve Real Madrid ile Barcelona'nın yanında bir asrı çoktan aşan süredir İspanyol futbolunun üç büyük gücünden biri oldu. Tarihinin büyük bölümünde iki büyük yerel rakibinin mali kaynaklarının yalnızca küçük bir kısmıyla faaliyet göstermesine rağmen Atletico, dayanıklılık, savunma disiplini ve eşi benzeri olmayan maç günü atmosferi etrafında bir kimlik inşa etti.

Diego Simeone, Aralık 2011'de göreve geldiğinden bu yana kulübün modern döneminin itici gücü oldu. Onun yönetiminde Atletico iki kez LaLiga'yı kazandı, birden fazla kez Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kaldırdı, ayrıca iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Simeone, 2026/27 sezonuna dünya futbolunun en uzun süre görev yapan teknik direktörlerinden biri olarak giriyor ve onun yöntemleri kulübün sahada yaptığı her şeyin omurgası olmayı sürdürüyor.

Saha dışında ise sahiplik tablosu önemli ölçüde değişti; Apollo Global Management artık Quantum Pacific Group ile birlikte çoğunluk hissesini elinde bulunduruyor ve bu sezon öncesinde kulübe yeni yatırım ile yeni bir iddia getiriyor. Sahada ise son transfer hamleleri kadroyu daha da güçlendirdi ve Atletico, yeni sezona LaLiga zirvesiyle arasındaki farkı kapatmayı hedefleyerek, hem ülke içinde hem Avrupa'da tüm kulvarlarda yarışma amacıyla giriyor.

Misafir taraftarlar için Madrid'e gidip Atletico'yu izlemek, futboldaki 90 dakikadan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çevredeki taraftar kültürü, stadın içindeki gürültü ve daha zorlu yıllarda bile asla sarsılmayan taraftar kitlesinin tutkusu, bunu dünya futbolundaki en temel maç günü deneyimlerinden biri haline getiriyor.

Riyadh Air Metropolitano hakkında bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid'in iç saha stadı, 2017'de mevcut haliyle ilk kez açıldığından bu yana birkaç isim değişikliğinden geçti; Wanda Metropolitano'dan Civitas Metropolitano'ya, oradan da mevcut isim hakkı ortaklığı kapsamında Riyadh Air Metropolitano'ya dönüştü. Stat, şehrin doğusundaki San Blas Canillejas bölgesinde yer alıyor ve kulübün yarım asırdan uzun süre kullandığı ikonik eski evi Vicente Calderón'un yerini aldı.

Yaklaşık 70.000 kapasitesiyle Riyadh Air Metropolitano, İspanya'nın yalnızca Camp Nou ve Santiago Bernabeu'nun gerisindeki üçüncü büyük stadı konumunda. Dik ve birbirine yakın tribünleri, gürültüyü içeride tutmak ve atmosferi mümkün olduğunca yoğun hale getirmek için tasarlandı. Stat, bir Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından bazılarına şimdiden ev sahipliği yaptı ve ayrıca İspanya milli takım maçlarında da düzenli olarak kullanılıyor.

Stada ulaşım, hemen dışında bulunan ve Madrid merkezine kolay bağlantı sunan özel Estadio Metropolitano metro istasyonu sayesinde oldukça kolay. Şehir merkezinden gelecek taraftarların, hem stat çevresindeki maç öncesi atmosferi yaşamak hem de turnikelerden geçen kalabalıkta rahat hareket edebilmek için başlangıç düdüğünden önce bolca zaman ayırması gerekiyor.