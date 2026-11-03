Bayern Münih, Atletico Madrid'in kompakt savunma bloklarını aşarak Riyadh Air Metropolitano'da oyunun kontrolünü elinde tuttuğu bir maçta 2-0 kazandı. Diego Simeone'nin katı savunma düzeni karşısında farkı, konuk ekibin ikinci yarıdaki taktiksel isabeti yarattı.

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Bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması, birbirinden farklı iki futbol anlayışının klasik bir mücadelesiydi. Simeone, Atletico Madrid'in geleneksel savunma direncini koz olarak kullanmak istiyordu. Hedefi, kompakt ve derinde konumlanan bir savunma düzeniyle Alman devinin oyununu bozmak, ardından hızlı ve dikine hücumlarla fırsat yaratmaktı.

Amaç açıktı: Bayern'e merkezde alan bırakmamak ve rakibi etkili olma ihtimali düşük ortalara zorlamak. Atletico, kontra ataklarda ise konuk ekibin önde kurduğu savunma hattının arkasındaki boşlukları Julian Alvarez ve Alexander Soerloth'un hızıyla değerlendirmeyi planlıyordu.

Bayern Münih ise sahada alan üstünlüğü kurmayı ve sabırlı oynamayı hedefleyerek geldi. Taktik planının merkezinde, sürekli yer değiştirme ve pozisyon esnekliğiyle Atletico Madrid'in orta saha hattının dengesini bozmak vardı. Topa %58 oranında sahip olan Bayern, ev sahibinin fiziksel gücünü tüketmeyi ve ilk 45 dakika boyunca sağlam kalan savunmasında sonunda boşluklar bulmayı amaçladı. Mücadele, savunma odaklı ve rakibin hamlelerine göre şekillenen bir oyun planı karşısında 90 dakika boyunca sürdürülen baskının ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.

Atletico Madrid'in taktik düzeni

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Simeone, savunmada yatay ve dikey kompaktlığı ön planda tutan katı bir 4-4-2 düzeni kullandı. Savunma sırasında dörtlü iki hat arasındaki mesafe çoğu zaman on metreyi geçmedi. Bu da Bayern'in genellikle etkili olduğu hatlar arasındaki alanı kapattı. Atletico'nun pres başlatacağı anlar özenle seçilmişti. Takım, Bayern'in stoperlerine nadiren baskı yaptı; agresif prese yalnızca top kanatlara taşındığında veya bir Bayern orta saha oyuncusu topu sırtı kaleye dönükken aldığında başladı.

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Atletico, beklendiği gibi topu doğrudan ileri taşıdı. Top kazanıldığında ilk tercih, Alvarez'in koşularını veya Soerloth'un fiziksel gücünü kullanmaktı. Bununla Bayern'in top kaybı sonrası yaptığı baskıyı aşmak hedefleniyordu. Savunmada ise Robin Le Normand ve David Hancko, Harry Kane'in boş alanlara gelip top almasını önlemek için oldukça geride kaldı.

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Plan ilk yarıda iyi işledi ve devre 0-0 sona erdi. Ancak Bayern'in bindirme yapan oyuncularına karşı beklerine sürekli destek vermek zorunda kalan kanat oyuncuları Alex Baena ve Giuliano Simeone üzerinde büyük bir yük oluşturdu. Atletico'nun topa yalnızca %42 oranında sahip olması, savunmasının sürekli baskı altında kalması anlamına geliyordu. Bu durumun yol açtığı zihinsel yorgunluğu Bayern ikinci yarıda değerlendirdi.

Bayern Münih'in taktik düzeni

Bayern, topa sahip olduğunda sık sık 2-3-5'e dönüşen bir 4-2-3-1 sistemi kullandı. Oyunun kurulmasında başrolü üstlenen Joshua Kimmich, topu geriden rahatça çıkarmak için sık sık stoperlerin arasına girdi. Planın dikkat çekici yanı, kanat oyuncuları ile hücuma dönük orta saha oyuncularının rolleriydi. Alphonso Davies ve Josip Stanisic sahaya genişlik katarken kanat oyuncuları içeri kat etmeye teşvik edildi. Böylece merkezde sayısal üstünlük sağlandı ve Atletico'nun orta saha oyuncuları daha dar bir alanda konumlanmak zorunda kaldı.

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54. dakikada L. Karl'ın attığı gol, merkezde yaratılan bu yoğunluğun doğrudan sonucuydu. Atletico'nun merkezdeki oyuncularını içeri çeken Bayern, genç orta saha oyuncusunun şut çekmesi için gereken yarı alan boşluğunu açtı. Bayern'in top kaybı sonrası baskısı da aynı ölçüde önemliydi. Takım 7 kontra atak yaptı; Atletico savunma düzenine geçemeden topu sık sık rakip yarı sahada geri kazandı. Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'tan oluşan savunma hattı önde konumlanarak oyunu dar bir alana sıkıştırdı ve Harry Kane'in orta sahayla bağlantısını korumasını sağladı. Bu yoğun baskıyla Bayern, şut sayısında 19'a 9 üstünlük kurdu. Uzun süre rakip yarı sahada oynadıktan sonra da 74. dakikada Konrad Laimer ile ikinci golü buldu.

Taktik satranç

Maçın sonucunu, Bayern'in Atletico'nun dar orta saha düzenine çözüm bulması belirledi. İlk yarının büyük bölümünde Atletico'nun disiplini, Bayern'in savunma hatlarını aşan paslar vermesini engelledi. Ancak Kane'in hareketliliği belirleyici taktik üstünlüğü yarattı. Kane, 10 numara pozisyonuna doğru geriye gelerek bir stoperi yerinden çıkardı ve L. Karl ile Konrad Laimer'in açılan alanları değerlendirmesine imkân tanıdı.

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Simeone'nin maç boyunca derinde savunma yapma kararı sonunda ters tepti. Atletico, sahada bu kadar fazla alan bırakarak Bayern'in teknik açıdan üstün oyuncularının maçın temposunu belirlemesine izin verdi. Bayern'in başarılı pas sayısındaki 570'e 363'lük üstünlüğü ve topu ısrarla bir kanattan diğerine dolaştırması, Atletico savunmasının yatay kaymalarını sonunda zorladı. İlk golün ardından skoru yakalama yükü Atletico'ya geçti. Ancak rakibin oyununa tepki vermek üzerine kurulu düzeni, bu senaryoya uygun değildi.

Maç içi değişiklikler

Simeone, 59. dakikada Koke, Kang-in Lee ve Ademola Lookman'ı oyuna alarak yaptığı üç değişiklikle kontrolü yeniden ele geçirmeye çalıştı. Bu, savunma ağırlıklı 4-4-2'den uzaklaşıp orta sahada Bayern'e karşılık verebilmek için daha esnek bir 4-3-3'e geçildiğini açıkça gösteriyordu. Bu hamle Atletico'nun hücum tehdidini kısa süreliğine artırsa da takımı geçiş hücumlarına karşı daha savunmasız bıraktı. Bayern bunu Laimer'in golüyle cezalandırdı.

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Bayern'in oyuncu değişikliklerini yönetimi de aynı ölçüde yerindeydi. 1-0 öndeyken savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişlerde takımı güçlendirmek için önce Nathaniel Brown'ı, daha sonra Min-jae Kim'i oyuna aldı. İkinci golün ardından daha temkinli bir orta blok savunmasına geçmesi, maçın sonunda beklenmedik bir gelişme yaşanmamasını sağladı. Konuk ekip tempoyu düşürüp topu rakibinden daha iyi koruyarak Atletico'nun geri dönüş ihtimalini bertaraf etti ve maçı tamamladı.

Sonuç

Getty Images

Sonuçta Bayern Münih'in pozisyonel üstünlüğü ve sabırlı hücumları, Atletico Madrid'in katı savunmasını aştı. Simeone'nin başlangıçtaki planı ilk yarıda konuk ekibi etkisiz bırakmayı başarsa da Atletico'nun topu elinde tutamaması, üzerindeki baskının sürdürülemez hâle gelmesine neden oldu. Belirleyici taktik hamle, Bayern'in merkez orta saha oyuncularının yarı alanlara hareketlenerek Atletico'nun savunma düzenini sonunda bozmasıydı.

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Karl ve Laimer'in golleri, hücum ilkelerine bağlı kalan bir takımın hak ettiği karşılıktı. Bayern, düzenli bir pas oyunuyla en disiplinli savunma sistemlerinin bile sonunda aşılabileceğini gösterdi.