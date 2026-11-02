Atlético Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid, 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Maç, EST ile 15.00'te, GMT ile 19.00'da başlayacak.

Atlético, İspanya'da formda ancak Avrupa'da istikrarsız

Diego Simeone'nin ekibi, tüm kulvarlarda aldığı son dört galibiyette de gol yemedi. Levante deplasmanındaki 2-0'lık galibiyette Alejandro Grimaldo ve Giuliano Simeone'nin attığı goller sayesinde LaLiga'da Barcelona'nın yalnızca iki puan gerisinde kalmayı sürdürüyor. Atlético Madrid böylece LaLiga'da üst üste yedinci galibiyetini aldı. Ligdeki son üç maçında ise yalnızca bir gol yedi. Ancak Liverpool'a 2-1 yenilen, zor günler geçiren Manchester United'ı 2-0 mağlup eden ve Stuttgart ile 1-1 berabere kalan ekibin Şampiyonlar Ligi macerası henüz ivme kazanmış değil.

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Bayern artık kalesini gole kapatamıyor

Bayern, Bundesliga'da Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldıktan sonra İspanya'nın başkentine gidiyor. Bayern Münih, 4,18 beklenen gol (xG) değerine ulaşıp 23 şut çekse de yakaladığı fırsatların çoğunu değerlendiremedi. Avrupa'daki son iki maçında Viking deplasmanında 3-3, Arsenal ile evinde 2-2 berabere kaldı. Dortmund beraberliğinde, kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane'in penaltı kaçırması nadir görülen bir andı. Buna rağmen İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçında dört gol ve iki asist kaydetti.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Bayern'de Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Michael Olise, Dortmund beraberliğinde sakatlandı. Birinci kaleci Manuel Neuer'in yokluğu sürerken onun yerine oynayan xxx de BVB karşısında sakatlandı.

Bayern, üst üste 24 Şampiyonlar Ligi maçında gol attı.

Bayern'in deplasmanda oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının tamamında iki takım da gol attı.

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