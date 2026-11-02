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Atletico Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
A. Grimaldo
D. Simeone
G. Simeone
H. Kane

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Bayern Münih maçına kapsamlı bakış. Taktikleri, takımlardaki son gelişmeleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

Atlético Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı öncesi

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid, 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Maç, EST ile 15.00'te, GMT ile 19.00'da başlayacak.

Atlético, İspanya'da formda ancak Avrupa'da istikrarsız

Diego Simeone'nin ekibi, tüm kulvarlarda aldığı son dört galibiyette de gol yemedi. Levante deplasmanındaki 2-0'lık galibiyette Alejandro Grimaldo ve Giuliano Simeone'nin attığı goller sayesinde LaLiga'da Barcelona'nın yalnızca iki puan gerisinde kalmayı sürdürüyor. Atlético Madrid böylece LaLiga'da üst üste yedinci galibiyetini aldı. Ligdeki son üç maçında ise yalnızca bir gol yedi. Ancak Liverpool'a 2-1 yenilen, zor günler geçiren Manchester United'ı 2-0 mağlup eden ve Stuttgart ile 1-1 berabere kalan ekibin Şampiyonlar Ligi macerası henüz ivme kazanmış değil.

VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Bayern artık kalesini gole kapatamıyor

Bayern, Bundesliga'da Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kaldıktan sonra İspanya'nın başkentine gidiyor. Bayern Münih, 4,18 beklenen gol (xG) değerine ulaşıp 23 şut çekse de yakaladığı fırsatların çoğunu değerlendiremedi. Avrupa'daki son iki maçında Viking deplasmanında 3-3, Arsenal ile evinde 2-2 berabere kaldı. Dortmund beraberliğinde, kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanan Harry Kane'in penaltı kaçırması nadir görülen bir andı. Buna rağmen İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçında dört gol ve iki asist kaydetti.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Bayern'de Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Michael Olise, Dortmund beraberliğinde sakatlandı. Birinci kaleci Manuel Neuer'in yokluğu sürerken onun yerine oynayan xxx de BVB karşısında sakatlandı.
  • Bayern, üst üste 24 Şampiyonlar Ligi maçında gol attı.
  • Bayern'in deplasmanda oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının tamamında iki takım da gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Atletico Madrid vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Diziliş
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteM. HjulmandM. HjulmandP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
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Bayern Münih
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

İlk 11

Bayern Münih

Teknik direktör

  • D. Simeone
  • V. Kompany

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