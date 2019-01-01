Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geliyor.
Atletico Madrid'in gruptaki iki maç sonunda 4 puanı bulunurken Bayer Leverkusen henüz puan alamadı.
İki takım daha önce yine Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmıştı. Son 16 turundaki ilk maçı İspanyol temsilcisi Almanya'da 4-2 kazanırken İspanya'daki maç golsüz sona ermişti.
Zorlu maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda?
Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi D Grubu maçı 22 Ekim Salı günü oynanacak. Mücadele TSİ 19:55'te başlayacak.
Zorlu karşılaşma beIN Sports HD 2'den canlı olarak izlenebilecek.
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçının muhtemel 11'leri
Atletico Madrid XI: Oblak, Trippier, JM Gimenez, Hermoso, Lodi, Koke, Thomas, Saul Níguez, Correa, Costa, Morata.
Bayer Leverkusen XI: Hradecky, L Bender, Tah, S Bender; Baumgartlinger, Demirbay, Bellarabi, Havertz, Amiri, Volland, Alario.