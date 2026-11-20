Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin kulübü Atletico Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki 30 Haziran'da sona eriyor.

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İki taraf da birlikteliklerini bir yıl daha uzatmak istese de Simeone'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda acele edilmediğine dikkat çeken Sport gazetesi, bu konudaki son gelişmeleri aktardı.

Bu durumu Simeone de basın toplantılarında birçok kez ima etmişti; ancak konu hakkında son konuşan isim Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo oldu.

Atletico Madrid yapımı olan ve Movistar Plus platformunda yer alan "Kusursuz Bir İş" belgeselinin galasında Cerezo'ya, Arjantinli teknik direktörün sözleşmesinin yenilenme ihtimali soruldu.

Atletico başkanının yanıtı son derece netti: "Simeone konusunda ne olumlu ne de olumsuz, hiçbir şey yok."

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Cerezo, "Her şey tamamen aynı şekilde duruyor" diyerek kulübün sportif yönetimi ile teknik direktörün, önümüzdeki 2027-2028 sezonundaki yol haritaları konusunda karar vermek için acele etmediğine dair yeni bir işaret verdi.

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Aslında Diego Simeone, kararının iyi ya da kötü bir dönemden geçmesine bağlı olmamasını tercih ediyor. Bu nedenle konuyu sakin bir şekilde ve aceleye getirmeden ele almaya karar verdi.

Madrid'deki Palacio de la Prensa, Javier Jiménez Vaquerizo'nun yönettiği söz konusu belgeselin duygusal bir galasına ev sahipliği yaptı. Belgesel, işitme ve görme engelli olan Javier García Pajares'in, karşılaştığı zorlukları imkânsız görünen hedeflere ulaşmak için bir motivasyona dönüştürmeyi başarmasının hikâyesini anlatıyor.

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Teknik direktörün geleceği dışında Atletico Madrid'in bu sezonki hedeflerine de değinen Cerezo, şunları söyledi: "Güç, cesaret, irade ve direnç. Bu belgesel, Atletico Madrid'in temsil ettiği her şeyi yansıtıyor."

Cerezo şöyle devam etti: "Her şey için mücadele ediyoruz. Durum zor, çünkü La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kupa'nın hepsi zorlu turnuvalar; ancak sevgili Atletico Madrid'imiz için mümkün olan en fazla başarıyı elde etmeye çalışacağız."

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Cerezo sözlerini şöyle tamamladı: "Şampiyonlar Ligi'ni kendi stadımızda kazanmak mükemmel olurdu, ancak aynı şeyi başarmak isteyen birçok takım var. Başarılı ve eksiksiz bir sezon geçirmek için çalışalım."