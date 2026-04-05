Atlético Madrid Başkanı: Real Madrid ve Barcelona karşısında haksızlığa uğradık

Atlético Madrid'in CEO'su Miguel Ángel Gil Marín, Real Madrid ve Barcelona'nın son iki maçında duyduğu öfke ve haksızlığa uğradığı hissini dile getirerek, özellikle VAR'ın müdahalesi sonrasında Barça oyuncusu Gerard Martín'in kırmızı kartının iptal edilmesine odaklandı.

Uluslararası hakem Mateo Busquets Ferrer, dün Cumartesi günü Barça'nın 2-1 galibiyetiyle sona eren Barcelona-Atlético Madrid maçında Gerard Martín'i oyundan atmış, ancak daha sonra kararından vazgeçerek sadece sarı kartla yetinmişti. Ferrer, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala Atlético oyuncusu Nicolás González'i de oyundan atmıştı.

Bu karar (kırmızı kartın iptal edilmesi), İspanyol medyasında büyük bir tartışma yarattı ve Atlético Madrid yetkilileri, başta Gil Marín olmak üzere, büyük bir tepki gösterdi.

Marín, "Marca" gazetesine verdiği demeçte, "Federasyonun yayınladığı görüntüleri izleyip ses kaydını dinlediğimizde, utanç duymaktan başka bir şey yapamıyoruz" dedi.

Marín, "VAR'ın doğru şekilde nasıl çalıştığıyla tamamen çelişen yorumlarını, herhangi bir önlem alınmadan dinlememize izin vermeleri kabul edilemez" diye ekledi.

Marin sözlerine şöyle devam etti: "Hakemlerin de oyuncular, antrenörler ve yöneticiler gibi hata yapma hakkı vardır, ancak oyundaki hatalar sadece hatadır. Video Yardımcı Hakem (VAR) yetkilisinin, ana hakemin oyunu değerlendirirken kararını etkilemesi ise tamamen farklı bir durumdur."

"Saha hakemi sorumlu olmalı ve kararlarını her oyuncunun niyetini yorumlayarak almalıdır. Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisi, yalnızca yorumlanamayan hataları düzeltmek için müdahale etmeli, ana hakemin yerine kararlar almamalıdır."

Atlético Madrid başkanı, aynı oyun durumlarına uygulanan kriterlerin farklı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Aynı oyun durumları için farklı kararlar alınması, kriterlerin değişmesi ve ne bekleyebileceğimizi bilemememiz normal değil. Bu durum son iki maçta (Real Madrid ve Barcelona karşısında) başımıza geldi. Bu mantıksız bir durum."

Atlético Madrid, uluslararası ara öncesindeki son haftada Real Madrid'e 3-2 yenilmişti.

