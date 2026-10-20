Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a karşı oynanacak kritik maça saatler kala, Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo sessizliğini bozmaya ve tüm beklentileri alt üst etmeye karar verdi.

Önemli Avrupa maçından söz etmek yerine Cerezo, İspanyol futbolunun liderlerine doğrudan bir mesaj gönderdi, kendisini alaycı bir biçimde savundu ve geçen haftanın en çarpıcı pozisyonu olan Real Madrid oyuncusu Arda Güler ile ilgili tartışmayı noktaladı.

Liderler arasında savaş yok

İspanyol "Cope" radyosunun aktardığı, Stuttgart maçı öncesi medyaya yaptığı kısa açıklamalarda Cerezo, son günlerde İspanyol futbolunda tutuşan ve büyük kulüplerin yönetimleri arasında bir açıklama savaşına sahne olan havayı yatıştırmaya çalıştı.

Cerezo kararlı bir üslupla şöyle konuştu: "Bence futbolda savaşlar olmamalı, özellikle de liderler arasında."

Birçok kişi bu mesajın, Real Madrid, Barcelona ve bizzat Atletico arasında yaşananlara doğrudan yönelik olduğunu ve deneyimli başkanın büyük maçlarla dolu bir haftadan önce sükûneti geri getirme çabası taşıdığını düşünüyor.





Hepimiz yakınıyoruz ama bazıları abartıyor

La Liga'da hakemlerle ilgili ve artık tüm kulüplerin diline dolanan sürekli şikâyetler sorulduğunda Cerezo, pek çok anlam taşıyan alaycı bir gülümsemeyle yanıt verdi.

Şöyle dedi: "Hepimiz her şeyden yakınıyoruz, ama sorun şu ki bazıları bunu abartıyor, bazıları ise daha az yapıyor."

Analistler bu açıklamayı, Atletico Madrid'in hakem haksızlığına maruz kaldığı ancak diğer kulüpler gibi olayları büyütmediği yönünde açık bir imâ olarak değerlendirdi; bu da Real Madrid ve Barcelona çevresinde dönen tartışmaya dolaylı bir gönderme niteliği taşıyordu.

Güler pozisyonu tartışmasını noktaladı

En çarpıcı nokta ise, Real Madrid'in Sevilla karşısındaki son maçında taraftarları meşgul eden tartışmalı Arda Güler pozisyonuyla ilgili yorumuydu.

Cerezo görüşünü açık yüreklilikle dile getirmekten çekinmedi ve şöyle dedi: "Arda Güler'in o hareketine gelince, ben onu net bir şekilde gördüm, ama belki hakem görmedi."

Bu kısa cümleyle Atletico Madrid başkanı, o pozisyondaki hakem kararını eleştirenler listesine katıldı; kendi bakış açısına göre hatanın açık olduğunu ve onu görmeyen tek kişinin hakem olduğunu vurguladı.



