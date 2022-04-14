Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Diego Simeone'nin taktiklerini eleştiren Pep Guardiola’nın oyununa vurgu yaptı.

Premier Lig ve La Liga’nın iki iyi takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında, saha içinde ve dışında duygular tavan yaptı.

İspanya'daki ikinci maçın sonunda, büyük olaylar yaşanırken futbolcular birbirlerine girdi.

Cerezo, Guardiola'nın Wanda Metropolitano’da, Atletico'nun Etihad Stadyumu’nda oynadığı futbolun benzerini oynadığını söyleyerek İspanyol hocanın taktiksel yaklaşımından bahsetti.

City "tarih öncesi" futbolu mu oynadı?

Guardiola, ilk maçın ardından Atletico’nun Manchester'da "tarih öncesi" futbol oynadığını ileri sürerken Kevin De Bruyne, Simeone'nin 5-5-0 dizilişine vurgu yapmıştı.

Belçikalı oyuncu, maçın ardından ilk defa bu tür bir taktik gördüğünü itiraf etmişti.

Atletico Başkanı Cerezo Radio, Marca'ya verdiği demeçte City'nin İspanya'da savunmaya öncelik veren bir yaklaşımdan yana olduğunu söyledi.

”Birilerinin bizi gücendirebilmesi için çok fazla statüye sahip bir takımız, ancak sonunda herkesin bir tarih öncesi futbol oynadığına şahitlik ettik.

"İyi bir oyun oynadık, hücum ettik ve City dün tarih öncesi bir futbol oynadı.

“Savunma yaptı ve gol yememek için kalelerinin önüne bir duvar ördüler.

"Onları da gördük. City tamamen savunmacı bir takımdı. İkinci yarıda bir kez kaleye şut çektiler.

"Biraz şanslı olsak yarı finale çıkan taraf biz olurduk. Bir gol atıp maçı uzatmalara götürecek kadar şanslı değildik."

Simeone ne dedi?

Arjantinli menajer, Atletico'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Pep Guardiola'yı hedef aldı.

Simeone, yaptığı açıklamalarla İspanyol hocaya bazı göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.

"Birisi bizim hakkımızda iyi konuşup konuşmasa da bir fikir belirtmek zorunda değilim.

"Güzel konuşan insanlar, çoğu zaman çok zeki olurlar ve sizi küçümseyerek övmenin bir yolunu bulurlar.

"Ama daha az belagat sahibiyiz diye biz de aptal değiliz."

Atletico ile City arasında oynanan maçın son anlarına doğru, iki takımın futbolcuları arasında alevlenen bir tartışma vardı.

İki takım oyuncuları, soyunma odalarına doğru giderken tünelde arbede yaşandı.

UEFA’nın, bu konuda herhangi bir adım atıp atmayacağı henüz belli değil.

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