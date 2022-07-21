İspanyol ekibi bu yaz Portekizli yıldızın peşinde olduğu söylenen takımlar arasında yer alıyor.

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeyi düşünmediklerini ima etmesinin ardından Portekizli yıldızın yeni kulüp arayışı uzayacak gibi görünüyor.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan bir kulüp arayışında ve Manchester United'dan ayrılmaya kararlı. Atletico, olası takımlardan biri olarak lanse ediliyordu.

Bununla birlikte İspanyol kulübünün, La Liga'nın mali kritelerine uymak zorunda olduğu için bu transfere ayıracak bir bütçesi yok.

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Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo Ronaldo için ne dedi?

Kulüp başkanı, Madrid'deki Jose María de Segovia restoranındaki takım yemeğinde hazır bulundu ve burada Ronaldo'nun Atleti ile bağlantısı hakkındaki soruyu yanıtladı.

"Bana daha zor sorular sormalısın. Kolay sorulara basit cevaplar. Cevaplanmış sayılır."

Başkan, Atletico'nun yarışta olmadığını özellikle belirtmese de, Ronaldo'nun planlarında olmadığını netleştirmek için yeterince ipucu verdi.

"Harika bir kadro, sansasyonel oyuncular ve harika bir hoca ile akşam yemeği, erken sezon yemeği için buradayız. Her şeye sahibiz, daha ne isteyebiliriz ki?"

Atletico, La Liga tarafından belirlenen Finansal Fair Play (FFP) düzenlemelerini yerine getirmek istiyor ve tabloya uyacak şekilde alternatif bir gelir kaynağı satmak veya eklemek zorunda.

Cristiano Ronaldo gelecek sezon nerede oynayabilir?

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceği bir kulüp bulmak için zor bir göreve sahip.

Bayern Münih ile yoğun bir şekilde bağlantılıydı, ancak CEO Oliver Kahn, Ronaldo transferinin Allianz transfer “felsefesine” uymadığını açıkça belirtti ve "Cristiano Ronaldo'yu en iyilerden biri olarak değerlendirsem de, bu transfer bizim felsefemize uymaz" dedi.

İtalya'da Roma ve Napoli ile bağlantılıydı, ancak bu takımlar Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için favori değiller. Bu arada Chelsea ve PSG de bu olasılığı ortadan kaldırdı.

Bu nedenle şu anda Ronaldo'nun, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle sözleşme imzalaması pek olası görünmüyor.

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