Atletico Madrid Başkanı Cerezo: Ronaldo'nun 5 değil, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Cristiano Ronaldo'nun 5 değil, 3 şampiyonlar ligi şampiyonluğunun olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maç içinde Atletico Madrid taraftarlarına eliyle 5 yaparak 5 Şampiyonlar Ligi kazandığı göndermesinde bulundu. Röportaj alanından geçerken "Benim 5 Şampiyonlar Ligi kupam var, sizin ise 0" diye haykıran Ronaldo'ya Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan cevap gecikmedi.

Radio CRC'ye konuşan Cerezo, "Ronaldo'nun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu kabul etmiyorum çünkü 3'ünü Atletico Madrid'e karşı kazanmadı. Bize karşı kazandıkları 2 tanesini ise haksız yere kazandılar." dedi.

Alvaro Morata'nın 70. dakikada VAR ile iptal edilen golüyle ilgili de açıklamada bulunan Cerezo, şu ifadeleri kullandı:

"Chiellini'yi düşürmenin bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Bence bunun için bir vinç gerekebilir. Golün temiz olduğunu düşünüyorum."