Dün öğleden sonra Riyadh Air Metropolitano'da oynanan Madrid derbisi binlerce tartışmayı beraberinde getirdi. Atletico, Grimaldo'nun penaltıdan ve üst üste üçüncü golünü atan David'in golleriyle 2-1 kazandı. Rudiger'in uzatma dakikalarındaki kafa golü ise işe yaramadı. Ancak asıl kıvılcımı ateşleyen, ilk yarıda Romero ve Kang-In Lee'nin bariz faullerinde VAR ve hakemin müdahale etmemesi oldu.





ATLETICO'NUN YANITI - Maç sonrası basın toplantısında José Mourinho, tartışma yaratan faulleri gösteren iki sayfayla kameraların karşısına çıktı ve maçın hakemini şu sözlerle suçladı: “Mütevazı maçlar yönetmiş zavallı biri.” Atletico'nun yanıtı gecikmedi; kulüp kısa süre önce sosyal medya hesaplarında, Mourinho'nun yüzünün yer aldığı bir sayfayı basan bir yazıcının videosunu paylaştı ve videoda şu net ifade yer aldı: “Artık hakemlere tacize son.”





GÖNDERME - Atletico'nun sosyal medya ekibinin göndermesi tam isabet. Riyadh Air Metropolitano'daki karşılaşmanın ardından (Grimaldo'nun gole çevirdiği penaltı ve eski Juventus oyuncusu Jonathan David'in golüyle sonuçlanan maçta), Mourinho, gazetecilere hakem tarafından cezalandırılmayan iki olası kırmızı kartlık faulün fotoğraflarının basılı olduğu sayfaları göstererek kendine özgü bir çıkışla basın toplantısına gelmişti (Cuti Romero ve Kang-in Lee'nin müdahaleleri). "Basın toplantısını yapmayabiliriz, maçın hikâyesi tamamen burada," demişti; Real Madrid teknik direktörü, ikinci yarının başında Dean Huijsen'e çıkan kırmızı kart nedeniyle öfkeliydi. Sosyal medyada bu tür yanıtlar vermeye yabancı olmayan colchoneros (Julian Alvarez ile Barcelona arasındaki yaz transferi meselesini düşünmek yeterli), hakem camiası üzerindeki sürekli baskıların sona ermesini istemek için Special One'ın kullandığı aynı teknolojik aracı, yani yazıcıyı, kullandı.