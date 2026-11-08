Barcelona, Giuliano Simeone'nin erken gelen golüne rağmen Riyadh Air Metropolitano'da 2-1 kazandı. Hansi Flick'in taktik esnekliği ve Fermin Lopez'in gol fırsatlarını kollayan hareketliliği, Atletico'nun katı savunma düzeni karşısında belirleyici oldu.

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Riyadh Air Metropolitano’daki taktik mücadele, Diego Simeone’nin düzenli ve rakibin hamlelerine göre şekillenen 4-4-2’si ile Hansi Flick’in agresif, topa sahip olmaya dayalı 4-1-2-3’ü arasında klasik bir karşılaşmaydı. Simeone’nin hedefi açıktı: Hatlar arasındaki dikey ve yatay mesafeyi dar tutmak, Barcelona’yı kanatlara yönlendirmek ve Julian Alvarez üzerinden hızlı hücum geçişleri başlatmak. Bu yaklaşım neredeyse hemen sonuç verdi. Giuliano Simeone’nin 10. dakikada attığı gol, Atletico’nun maçın başındaki yoğun oyununu ve Barcelona’yı kontra atakta cezalandırma becerisini ödüllendirdi.

Hansi Flick ise merkezde üstünlük kurmayı ve hücum bölgesindeki sürekli yer değişimleriyle Atletico’nun dörtlü savunma hattının dengesini bozmayı amaçladı. Barcelona topa %63 oranında sahip oldu, ancak çoğu zaman uzun süreli baskı altında 5-4-1’e dönüşen derin savunma bloğunu aşmakta zorlandı. Maçın sonucunu belirleyen, Barcelona’nın sabrı ve baskısını sürdürme becerisi oldu. Bu baskı, Atletico’yu savunma hatalarına zorladı ve konuk ekibin devre arasından önce ve sonra geri dönüş yapmasını sağladı.

Atletico Madrid’in taktik düzeni

Getty Images

Diego Simeone, Barcelona’nın yaratıcı orta saha oyuncularına “14. bölge”de alan bırakmamayı hedefleyen orta ve derin bloklu savunmayı önceliklendirerek kendisiyle özdeşleşen 4-4-2 dizilişini tercih etti. Pres seçici biçimde uygulandı. Atletico, Barcelona stoperleri Pau Cubarsi ve Gerard Martin’e topla zaman tanıdı, ancak top orta üçte birlik bölgeye girer girmez agresif biçimde baskıya çıktı. Marc Bernal’in topu ayağından açması veya Pedri’ye sırtı kaleye dönükken pas verilmesi, presi tetikleyen başlıca durumlardı. Bu anlarda Koke ve Pablo Barrios, kontra atak başlatmak için hızla topa müdahale ediyordu.

Atletico, oyun kurarken Jan Oblak veya David Hancko’nun kanatlara gönderdiği çapraz uzun toplarla Barcelona’nın önde baskısını aşmaya çalıştı. Alex Grimaldo ve Marc Pubill oyuna genişlik kattı, ancak asıl tehdit Julian Alvarez ile Giuliano Simeone arasındaki bağlantı oyunuydu. Hareketli bir 10 numara gibi oynayan Alvarez, Cubarsi’yi yerinden çıkarmak için boş alanlara sokuldu ve Simeone’nin değerlendirebileceği koridorlar açtı.

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Atletico, ilk 40 dakika boyunca savunmada disiplinli bir diziliş sergiledi. Kanat orta sahaları içe yaklaşarak dar bir dörtlü hat oluşturdu. Ancak maç ilerledikçe topsuz savunmanın fiziksel yükü, takımın yatay kayma hızını düşürdü. Bu yorgunluk, beraberlik golünün gelişiminde görüldü. Savunma hattı, stoperlerle onlara destek veren orta saha oyuncuları arasındaki boşluğu kapatamayınca Lopez şut çekmek için ihtiyaç duyduğu yaklaşık bir metrelik alanı buldu.

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Barcelona’nın taktik düzeni

Hansi Flick, topa sahip olunduğunda 3-2-5’e dönüşen bir 4-1-2-3 sistemi kullandı. Tek ön libero olarak görev yapan Marc Bernal, üç oyuncuyla oyun kurulumunu sağlamak için sık sık stoperlerin arasına girdi. Bu da beklerin ileri çıkıp oyuna genişlik katmasına imkân verdi. Böylece Atletico’nun dar 4-4-2’si genişledi ve Pedri ile Fermin Lopez’in oynayabileceği iç koridorlarda boşluklar oluştu. Lamine Yamal’ın sağ kanattaki konumu kritik önemdeydi. İki savunmacının dikkatini üzerine çekmesi, Lopez’in dıştan içe koşularının takip edilmemesine yol açtı.

Barcelona’nın savunmaya geçişini yüksek yoğunluklu karşı pres belirledi. Top kaybedildiği anda en yakın üç oyuncu, Atletico’nun Alvarez’i bulmasını önlemek için topu taşıyan rakibe baskı yaptı. Bu yaklaşım, ilk golde görüldüğü gibi Barcelona’yı savunma arkasına atılan uzun toplara karşı savunmasız bıraksa da Atletico’yu uzun süre kendi yarı sahasına hapsetmesini sağladı. Kilidi açan unsur, Flick’in dikine oyunda ısrar etmesiydi. Barcelona, topu bir kanattan diğerine dolaştırmak yerine üçüncü oyuncunun katıldığı hızlı pas bağlantıları aradı.

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En etkili rol Fermin Lopez’inkiydi. Neredeyse gizli forvet gibi oynadı ve ceza sahasına girişlerini kusursuz zamanladı. Devre arasından hemen önce attığı ilk gol, psikolojik üstünlüğü Barcelona’ya geçirirken 66. dakikadaki ikinci golü, sağ kanatta bilinçli biçimde oluşturulan oyuncu üstünlüğünün sonucuydu. Bu hamle, Atletico’nun topun uzağındaki savunmasını açıkta bıraktı.

Taktik satranç

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Belirleyici mücadele, iç koridorların kontrolü için yaşandı. Simeone’nin 4-4-2’sini merkezden aşmak tarihsel olarak zordur, ancak Flick, Atletico’nun kanat oyuncularının Barcelona’nın iç orta sahalarının içe yaptığı koşuları takip etmekte zorlandığını tespit etti. Eşleşme sorunu, Atletico’nun merkez orta sahaları ile Lopez arasında ortaya çıktı. Koke ve Barrios, Pedri’nin derindeki konumuyla sık sık meşgul oldu. Pedri onları öne çekince arkalarında boşluk oluştu. Lopez bu boşluğu çok iyi değerlendirdi; Hancko ve savunma hattının diğer oyuncuları öne çıkıp müdahale etmekte tereddüt ederken hatların arasına fark edilmeden girdi.

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Flick, erken gelen gole rağmen öndeki savunma çizgisinden vazgeçmeyerek taktik mücadeleyi kazandı. Barcelona, oyun alanını dar tutarak topu rakip kaleye daha yakın bölgelerde geri kazandı; toplam şutlarda Atletico’ya karşı 19’a 9 üstünlük kurması da bunu gösterdi. Simeone’nin kontra atağa dayanması, Barcelona ilk pres hamlelerini aşmayı başardıktan sonra Atletico’nun maçın temposunu yeniden kontrol altına alacak bir B planı olmadığı anlamına geliyordu. Hücum bölgesine yapılan çok sayıdaki giriş, sonunda ev sahibinin savunma direncini kırdı.

Maç içi hamleler

Getty Images

Flick değişikliklerde erken davrandı ve devre arasında Borja Farinas’ın yerine Frenkie de Jong’u oyuna aldı. Bu, ince düşünülmüş bir ayardı. Bernal daha çok savunmanın önünü koruyan bir role geçerken De Jong, topu ileri taşıma ve prese direnme konusunda takıma daha fazla katkı sağladı. Bu değişiklik, Barcelona’nın ikinci yarıda Atletico’nun ikinci kademe baskısını daha etkili biçimde aşmasına yardımcı oldu. Daha sonra, 60. dakikada Joao Cancelo’nun yerine Andreas Christensen’in oyuna girmesi savunmayı sağlamlaştırdı ve Barcelona’nın öndeyken savunmada daha istikrarlı bir dörtlü hatta dönmesini sağladı.

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Simeone, 72. dakikada çift oyuncu değişikliğiyle karşılık vermeye çalıştı. Koke ve Alex Baena’nın yerine Morten Hjulmand ile Johnny Cardoso’yu oyuna aldı. Amaç, yorulan orta sahaya enerji katmak ve savunma yönü daha güçlü bir yapıya geçmekti. Ayrıca uzun toplar için fiziksel bir hedef oyuncu oluşturmak üzere Kang-in Lee’nin yerine Alexander Soerloth’u sahaya sürdü. Ancak Barcelona topu çok iyi koruduğu için bu değişiklikler oyunun akışını değiştiremedi. İki hedef santrforla daha doğrudan oynanan bir 4-4-2’ye geçiş, Atletico’nun orta sahada topu tutma becerisini azalttığından Barcelona’nın işine yaradı. Llorente ve Pubill’in maçın sonlarında gördüğü sarı kartlara rağmen konuk ekip, hareketli geçen son yirmi dakikada oyunu rahatça kontrol etti.

Sonuç

Sonuçta belirleyici olan, Barcelona’nın üstün pozisyon oyunu ve Flick’in devre arasındaki orta saha hamlesiydi. Simeone’nin ilk planı Barcelona’nın öndeki savunma çizgisinden başarıyla yararlansa da Atletico, Fermin Lopez’in akıllı koşularını takip etmek için gereken fiziksel yoğunluğu sürdüremedi. Lopez’in iki golü tesadüf değildi. Bu goller, Barcelona’nın sürekli oluşturduğu oyuncu üstünlüğünün ve Atletico’nun kompakt bloklarının dengesini bozmayı başarmasının doğal sonucuydu. Flick’in erken gelen gole rağmen önde baskıyı sürdürme cesareti, Atletico’yu çıkamadığı bir savunma düzenine zorladı ve modern üst düzey futbolda inisiyatif alan agresif oyunun, rakibe göre şekillenen düzenli bir yapıya çoğu zaman üstün geldiğini gösterdi.