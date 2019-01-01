Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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getty Images / Goal
Atletico Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 14. haftasında Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi 25 puanla 6. sırada bulunurken Katalan ekibi ise 28 puanla 3. sırada yer alıyor.
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma 1 Aralık Pazar günü TSİ 23:00'te başlayacak.
Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda?
Bu dev mücadele Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet platformundan izlemek isteyenler Nesine.com'dan yararlanabilecek.