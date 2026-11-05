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La Liga
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Atletico Madrid-Barcelona La Liga maçı öncesi: Barcelona'nın hücum gücü, yaralı Atletico Madrid karşısında Metropolitano'ya çıkarma yapıyor

Atletico Madrid - Barcelona
La Liga
Atletico Madrid
Barcelona

Ligde Alavés'i 6-1 mağlup ettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında etkileyici bir oyunla 3-0 kazanan Hansi Flick'in formda Barcelona'sı, Bayern Münih'e karşı aldığı sarsıcı 2-0'lık Avrupa yenilgisinin izlerini silmeye çalışan gururlu Atlético Madrid'e nakavt darbesi vurmak için Riyadh Air Metropolitano'ya gidiyor.

Atletico Madrid - Barcelona: Maç bilgileri

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La Liga - Hafta 12
Riyadh Air Metropolitano

Bol gol atan Barcelona, Simeone'nin güçlü savunmasını test edecek

Barcelona, puan tablosunun zirvesi açısından büyük önem taşıyan LaLiga şampiyonluk mücadelesinde Atletico Madrid ile karşılaşmak üzere Riyadh Air Metropolitano'ya gidiyor. Lider Barcelona, Madrid'e ev sahibinin iki puan önünde geliyor. Üçüncü sıradaki Real Madrid ise Atletico Madrid'in yalnızca üç puan gerisinde.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Diego Simeone'nin ekibi, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-0 yenilmesinin ardından bu maça çıkacak. Bu sonuç, hafta sonundaki lig mücadelesi öncesinde dikkatleri daha da artırdı. Atletico Madrid, Avrupa'daki bu yenilgiden önce tüm kulvarlarda oynadığı son dört maçın üçünü kazanmıştı.

Barcelona ise aynı gece Camp Nou'da Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Steven Gerrard da izlerken açılış golünü Lamine Yamal attı. Hansi Flick'in ekibi, tüm kulvarlarda çıktığı son beş maçın dördünü kazanmış durumda.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Ancak Barcelona, Rodri'den yararlanamayacak. Kulüp, çarşamba günü yaptığı açıklamada orta saha oyuncusunun Villa karşısındaki galibiyet sırasında sağ bacağındaki biseps femoris kasından sakatlandığını doğruladı. Devre arasında oyundan alınan 30 yaşındaki oyuncu, pazar günkü Madrid deplasmanında forma giyemeyecek. Flick'in orta sahasının en gerisindeki rolü düşünüldüğünde bu, önemli bir kayıp.

LaLiga'da şampiyonluk yarışı kızışırken ve iki kulübün de Avrupa'da hedefleri sürerken, bu maç puan kaybının ağır sonuçlar doğurabileceği bir döneme denk geliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Atletico Madrid vs Barcelona Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • D. Simeone

Form durumu

ATM

ATM - Form

ESP
K0-1
VFB
B1-1
COR
K1-0
LEV
K0-2
FCB
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BAR

BAR - Form

BET
K2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
K6-1
AVL
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimBarcelona
2
0
3
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
Kupa Del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
MS
Kupa Del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
K
B
K
K
B
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
K
K
K
B
K
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
K
K
K
B
B
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
K
K
B
K
B
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
K
K
B
K
K
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
K
B
K
B
K
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
K
B
K
K
B
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
K
K
B
B
K
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
K
K
B
K
K
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
K
K
K
B
K
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
K
K
K
K
B
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
K
K
K
B
K
17
ElcheElcheELC
112451418-410
K
K
B
B
K
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
K
K
K
B
B
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
K
K
B
B
K
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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