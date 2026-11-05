Atletico Madrid - Barcelona: Maç bilgileri

La Liga - Hafta 12 8 Kas 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Bol gol atan Barcelona, Simeone'nin güçlü savunmasını test edecek

Barcelona, puan tablosunun zirvesi açısından büyük önem taşıyan LaLiga şampiyonluk mücadelesinde Atletico Madrid ile karşılaşmak üzere Riyadh Air Metropolitano'ya gidiyor. Lider Barcelona, Madrid'e ev sahibinin iki puan önünde geliyor. Üçüncü sıradaki Real Madrid ise Atletico Madrid'in yalnızca üç puan gerisinde.

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Diego Simeone'nin ekibi, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 2-0 yenilmesinin ardından bu maça çıkacak. Bu sonuç, hafta sonundaki lig mücadelesi öncesinde dikkatleri daha da artırdı. Atletico Madrid, Avrupa'daki bu yenilgiden önce tüm kulvarlarda oynadığı son dört maçın üçünü kazanmıştı.

Barcelona ise aynı gece Camp Nou'da Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Steven Gerrard da izlerken açılış golünü Lamine Yamal attı. Hansi Flick'in ekibi, tüm kulvarlarda çıktığı son beş maçın dördünü kazanmış durumda.

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Ancak Barcelona, Rodri'den yararlanamayacak. Kulüp, çarşamba günü yaptığı açıklamada orta saha oyuncusunun Villa karşısındaki galibiyet sırasında sağ bacağındaki biseps femoris kasından sakatlandığını doğruladı. Devre arasında oyundan alınan 30 yaşındaki oyuncu, pazar günkü Madrid deplasmanında forma giyemeyecek. Flick'in orta sahasının en gerisindeki rolü düşünüldüğünde bu, önemli bir kayıp.

LaLiga'da şampiyonluk yarışı kızışırken ve iki kulübün de Avrupa'da hedefleri sürerken, bu maç puan kaybının ağır sonuçlar doğurabileceği bir döneme denk geliyor.

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