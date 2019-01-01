Atletico Madrid - Barcelona kadın futbol maçına rekor katılım!
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Atletico Femenino Twitter
İspanya Iberdrola Kadın Futbol Ligi'ne Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta bir dünya rekoru kırıldı.
Wanda Metropolitano'da oynanan maçı 60 bin 739 taraftar takip etti ve dünya rekoru kırıldı.
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Kadın futbolu tarihinde daha önceki rekor, 53 bin kişiyle 99 yıl önce Goodison Park'ta oynanan Dick Kerr's Ladies ve Helen's Ladies takımları arasında oynanan maça aitti.
🏟 ¡Récord histórico de asistencia a un partido de clubes!— At. Madrid Femenino (@AtletiFemenino) 17 Mart 2019
🏧 ¡Hoy somos en el Wanda @Metropolitano 60.739 espectadores!
👏 ¡Gracias, afición, por hacerlo posible! 👏
👉 https://t.co/TcsQpcrnRd#AúpaAtleti #AtletiBarça pic.twitter.com/hzFNvX4IAq
İki takım arasında oynanan maçı Barcelona kadın futbol takımı 2-0 kazandı.