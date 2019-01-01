Atletico Madrid - Barcelona kadın futbol maçına rekor katılım!

Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan kadın futbol maçında tarih yazıldı...

İspanya Iberdrola Kadın Futbol Ligi'ne ile arasında oynanan maçta bir dünya rekoru kırıldı.

Wanda Metropolitano'da oynanan maçı 60 bin 739 taraftar takip etti ve dünya rekoru kırıldı.

Kadın futbolu tarihinde daha önceki rekor, 53 bin kişiyle 99 yıl önce Goodison Park'ta oynanan Dick Kerr's Ladies ve Helen's Ladies takımları arasında oynanan maça aitti.

İki takım arasında oynanan maçı Barcelona kadın futbol takımı 2-0 kazandı.