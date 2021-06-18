Atletico Madrid Attila Szalai transferi için Fenerbahçe'ye teklif yapabilir

La Liga'nın son şampiyonu Fenerbahçe'nin stoperi için Macaristan'ın maçlarına gözlemci gönderme kararı aldı.

Devre arasında katıldığı Fenerbahçe'de sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de de boy gösteren Attila Szalai'ye dev bir takımın talip olduğu öne sürüldü.

Portekiz, Macar ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Szalai'yi kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Portekiz'in Correiro da Manha gazetesi İspanyol ekibinin Szalai için EURO 2020'deki Macaristan maçlarına gözlemci gönderdiğini belirtti. Macaristan'ın Blikk gazetesi ise Diego Simeone'nin takımının genç oyuncuyla yakından ilgilendiğini ve turnuvanın ardından Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini sunabileceklerini öne sürdü.

25 milyon euro bekleniyor

Blikk'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Sevilla ve Leicester City'nin de transfer etmek için Szalai için turnuva öncesinde kapıyı 25 milyon euro'dan açarken, başarılı oyuncunun fiyatını katlayabileceği düşüncesiyle teklifleri değerlendirmeyi EURO 2020 sonrasına bıraktı. 23 yaşındaki Szalai Fenerbahçe'de 21 maça çıkmıştı.

Kuzey Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol takımından transfer edilen Szalai sol ayaklı olmasının da etkisiyle üçlü oynayan Macaristan Milli Takımı'nda sol stoper olarak görev yapıyor.

Dörtlü oynayan Fenerbahçe'de partneri zaman zaman Serdar Aziz, zaman zaman ise Marcel Tisserand olan Szalai'nin sarı-lacivertli takıma 2 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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