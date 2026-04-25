Atlético Madrid, Athletic Bilbao'yu mağlup etti ve artık Arsenal ile oynayacağı maça odaklanabilir

Atlético Madrid, parlak bir oyun sergilemese de üç puanı hanesine yazdırdı. Athletic Bilbao ile oynadığı iç saha maçında Diego Simeone'nin takımı zor anlar yaşadı ve özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikasında güçlü bir performans gösterdi. Madrid'de maç 3-2 sona erdi.

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanan ilk yarı hiç de eğlenceli geçmedi. Ev sahibi takım, Alexander Sørloth'un küçük bir kafa vuruşu dışında neredeyse hiçbir şey yaratamadı. Deplasman takımı da Jan Oblak'ın kalesine neredeyse hiç yaklaşamadı, ancak yine de açılış golünü atmayı başardı. Aitor Paredes, köşe vuruşundan güzel bir kafa vuruşuyla Slovenyalı kaleciyi şaşırttı: 0-1.

Atlético, soyunma odasından çok daha keskin çıktı. İkinci yarı başladıktan birkaç dakika sonra skor tabelasında eşitlik yeniden sağlandı. Antoine Griezmann, bir defans oyuncusunun topuk vuruşuyla şans eseri topu ayağına aldı ve kalecinin altından topu ağlara gönderdi: 1-1. Sanki Simeone sahaya başka bir takım göndermiş gibiydi, çünkü çok geçmeden Sørloth, ceza sahasında iyi bir paslaşmanın ardından 2-1'i de attı.

İkinci yarının geri kalanında her iki takım da birkaç fırsat yakaladı. Gorka Guruzeta'nın şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı, Sørloth ise ikinci golünü atma fırsatlarını kaçırdı. Üç kez üst üste kaleye şut attığı en büyük fırsatta, eliyle topa dokunduğu gerekçesiyle düdük çalındı.

Deplasman takımı beraberliği zorlamaya çalıştı, ancak büyük fırsatlar gelmedi. Ya bir savunma oyuncusu araya girdi ya da şutlar Oblak'ın kalesinin üstünden dışarıya çıktı.

Maçın son dakikalarında Sørloth derin bir pas aldı ve maçı bitirdi. Sol ayağıyla topu sert bir şekilde ağlara gönderdi: 3-1. Ancak maç henüz bitmemişti. Guruzeta, daha önce yapamadığı şeyi sonunda başardı: gol atmak. İyi bir ortayı Oblak'ın arkasına güzel bir kafa vuruşuyla gönderdi, ancak golü Ernesto Valverde'nin takımı için çok geç geldi. Maçın skoru: 3-2.

Atlético bu galibiyetle mükemmel bir hazırlık maçı geçirdi. Önümüzdeki Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı oynanacak. Kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak.