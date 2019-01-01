Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? (26 Ekim 2019)
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Ligde üç maçtır kazanamayan Atletico Madrid, galibiyet hasretine Athletic Bilbao karşısında son vermeye çalışacak.
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26 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı yok. Çünkü bu sezon La Liga'nın televizyon yayın haklarını alan bir televizyon kanalı bulunmuyor.
Muhtemel onbirler:
Atletico Madrid:Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Lemar, Koke, Thomas, Saul; Costa, Morata
Athletic Bilbao: Simon; Capa, Alvarez, I Martinez, Balenziaga; Lopez, D Garcia; Cordoba, R Garcia, Muniain; Williams
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı öncesi öne çıkan Opta verileri:
- La Liga'da Athletic Club'ı evinde ağırladığı maçlardaki 50 galibiyet için sahaya çıkacak olan Atletico Madrid'in (49G 14B 19M), tarihinde iç sahada daha fazla mağlup ettiği tek bir rakibi var: Espanyol (53).
- Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde La Liga'da Athletic Club'ı ağırladığı sekiz maçta yenilgi yüzü görmedi (7G 1B) ve son dört maçını kazandı.
- Atletico Madrid, La Liga tarihinde 2700 maç sayısına ulaşan beşinci takım olacak. Başkent ekibi buna rağmen Real Madrid (1695) ve Barcelona'nın (1640) ardından La Liga'da en fazla maç kazanan üçüncü takım (1290).
- İç sahadaki son üç maçında berabere kalan Atletico Madrid, 2006'dan bu yana evinde art arda dört maçta sahadan beraberlikle ayrılmadı.
- Iker Muniain eğer bu maçta forma giyerse, La Liga'daki 300. maçına çıkacak. Muniain bu maçların tamamında Athletic Club forması giydi (299 maç, 122G 73B 104M).