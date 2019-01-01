Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? (26 Ekim 2019)

La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Ligde üç maçtır kazanamayan , galibiyet hasretine Athletic Bilbao karşısında son vermeye çalışacak.

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26 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak mücadelenin 'de yayıncısı yok. Çünkü bu sezon 'nın televizyon yayın haklarını alan bir televizyon kanalı bulunmuyor.

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Muhtemel onbirler:

Atletico Madrid:Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Lemar, Koke, Thomas, Saul; Costa, Morata

Athletic Bilbao: Simon; Capa, Alvarez, I Martinez, Balenziaga; Lopez, D Garcia; Cordoba, R Garcia, Muniain; Williams

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı öncesi öne çıkan Opta verileri: