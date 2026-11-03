Atletico Madrid, Aston Villa değil: Flick, La Liga randevusunda Simeone karşısında yine ateşle mi oynuyor?

Barcelona, bugün salı günü konuğu Aston Villa'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet yoluna geri döndü.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta kapsamında Camp Nou Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından Barça, puanını 9'a çıkararak ikinci sıraya yükseldi.

Barça, geçen hafta Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup olmuştu; ancak bugün geri dönerek üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 9'a yükseltti.

Flick yüksek baskı silahını kullandı

Müsabakada Barcelona teknik direktörü Alman Hansi Flick, Aston Villa karşısında maçın başından itibaren yüksek baskıya başvurdu.

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Flick bunu yaparken Raphinha, Lamine Yamal, Gordon ve Fermín López'ten oluşan hücum dörtlüsüne dayandı; dahası Pedri ve Rodri de baskıya katıldı.

Bu güçlü silah ilk dakikalarda büyük ölçüde başarılı oldu ve Aston Villa savunmasında Lamine Yamal'ın ilk golü atarak değerlendirdiği ağır bir hataya yol açtı.

Ardından hatalar maç boyunca tekrar etti; her ne kadar Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'nin takımının konumlarını değiştirme denemelerinin ardından ikinci yarıda azalmış olsa da.

Maç boyunca Barcelona oyuncularının Aston Villa'nın kalesi önündeki baskısı verimli oldu; nitekim Barça'ya birçok fırsat doğdu. Barça, alanları daraltması sayesinde topu geri kazanmayı ya da birçok kez rakibi, topu tehlikeli bölgelerde kaybetme korkusuyla öne uzaklaştırmaya zorlamayı başarıyordu.

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Flick planının diğer yüzü

Flick'in planı hücumda başarılı olmasına rağmen, son derece tehlikeli ataklara maruz kalan Barça için büyük savunma sorunlarına yol açtı.

Özellikle ilk yarıda İngiliz takımına gol atmak için 4 gerçek fırsat doğdu. Bu fırsatlar, Aston Villa'nın Barça oyuncularının öne çıkıp baskı yapmasını değerlendirdiği kontra ataklardan geldi; İngiliz takımı karşı ataklar düzenledi ve bunlarla Joan García'nın kalesine ulaştı.

Joan García'nın parladığı anlar olmasaydı karşılaşmanın sonucu değişirdi; dünyaca ünlü "SofaScore" sitesi ona 10 üzerinden 8 puanlık bir değerlendirme verdi ve bu da bugünkü maçta üstlendiği rolü gözler önüne seriyor.

İkinci yarıda Aston Villa'nın fırsatları ilk yarıya kıyasla azaldı; ancak yine de tehlikeli kaldı, hatta direk İngiliz takımının kesin bir golüne engel oldu.

Joan García, Aston Villa'nın tehlikeli ataklarına rağmen bugünkü maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Bu, Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol yemediği ilk seferdir; daha önce 18 maçta kalesini gole kapatmayı başaramamıştı.

Atlético Madrid mücadelesi öncesi bir alarm zili

Barcelona, önümüzdeki pazar günü La Liga müsabakaları kapsamında Wanda Metropolitano Stadı'nda Atlético Madrid'e konuk olduğunda ateşli bir randevuya çıkacak.

Barça, 30 puanla liderliği elinde tutuyor; arkasında 28 puanla Atlético Madrid, ardından 27 puanla üçüncü sırada Real Madrid yer alıyor.

Barcelona, kuşkusuz, ikinci sıradaki rakibine yenilmesi hâlinde kaybedeceği zirveyi korumak için galibiyet arıyor; dahası haftanın sonunda ezeli rakibi Real Madrid ile puanları eşitlenebilir.

Aston Villa maçı, bu gece izlediği aynı yöntemle oynaması hâlinde Atlético Madrid mücadelesinin puanlarını riske atacak olan Hansi Flick'e sert bir uyarı mesajı niteliğinde.

Bilindiği üzere, hızlı ve ani kontra ataklar, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin Atlético Madrid'deki felsefesindeki en belirgin yöntemdir.

Simeone bazı maçlarda bu plandan vazgeçse de, büyük randevularda savunmasını güvence altına almak ve fileleri havalandırmaya çalışmak için bu plana geri döner.

Atlético Madrid, kadrosunda hızlı kontra ataklarla Barcelona'nın kalesini güçlü biçimde tehdit edebilecek birçok seçkin oyuncuya sahip.

Simeone'nin Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Marcos Llorente, Alejandro Baena, Pablo Barrios ve Sørloth gibi oyunculara dayanması, ayrıca kadroda Lookman ve Kang-in Lee'nin de bulunması bekleniyor.

Bunların çoğu yüksek hıza ve büyük teknik kaliteye sahip; bu da, bu gece Aston Villa'da olduğu gibi, Rojiblancos'a karşı atak düzenleme fırsatı doğması hâlinde Barcelona'yı zor durumda bırakacak bir husus.

Peki Flick, Atlético Madrid karşısında oyun biçimini değiştirecek mi, yoksa beklenen La Liga mücadelesinde Aston Villa karşısındaki plana dayanma riskini mi göze alacak?