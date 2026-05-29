Atlético Madrid artık bıktı ve herkesin gözü önünde FC Barcelona'ya sert bir şekilde yüklendi

Atlético Madrid, İspanyol basın organı Diario AS'ye yaptığı açıklamada, FC Barcelona'nın son dönemdeki tutumundan memnun olmadığını belirtti. Madrid ekibi, Julian Álvarez'e karşı sergilenen tavrın hiç de hoş olmadığını düşünüyor.

Perşembe sabahı Fabrizio Romano, Barça'nın Álvarez'i mutlak önceliği olarak gördüğünü bildirdi. Kulübün Arjantinli oyuncuya yakında bir teklifte bulunacağı belirtildi.

Akşam saatlerinde Romano, forvetin Katalonya'ya transfer olmaktan memnun olduğunu ve Atlético'ya transfer talebinde bulunduğunu açıkladı.

Atlético'ya göre ise bu iddiaların hiçbirinde gerçeklik payı yok. "O satılık değil" diyen kulüp, söylentileri "saçma" olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp, oyuncu için herhangi bir teklif almadı ve Barcelona ile de herhangi bir görüşme yapılmadı" deniyor.

Ayrıca Atlético Madrid, Barcelona'nın bu konuda "küçük bir kulüp" gibi davrandığını da belirtiyor.