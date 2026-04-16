Atletico Madrid - Arsenal maçına bilet nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi Yarı Finali bilet fiyatları, 29 Nisan maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Atletico Madrid, 29 Nisan Çarşamba günü Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda Arsenal'i ağırlayacak; bu maç, büyük bir heyecan vaat eden UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağı olacak.

Atletico Madrid şu anda La Liga'da 4. sırada yer alırken, Arsenal Premier League'de 1. sırada bulunuyor. Gunners, ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve tarih yazma potansiyeline sahip bir takım olarak İspanya'ya geliyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Atletico Madrid - Arsenal maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Atletico Madrid - Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Atletico Madrid - Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasında yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılır.

Şampiyonlar Ligi yarı final biletleri, dünya futbolunda elde edilmesi en zor biletler arasındadır.

Kulübün resmi bilet tahsisleri öncelikle sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri için ayrılmıştır.

Resmi Kanallar : Atletico Madrid ve Arsenal resmi web siteleri (Tükendi/Sınırlı).

: Atletico Madrid ve Arsenal resmi web siteleri (Tükendi/Sınırlı). İkincil Piyasalar : StubHub gibi platformlar, son dakika biletleri bulmak için başlıca kaynaklardır.

: StubHub gibi platformlar, son dakika biletleri bulmak için başlıca kaynaklardır. Premium Koltuklar: Orta uzun kenar biletleri ve VIP konuk ağırlama deneyimleri, lounge erişim seviyesi ve stadyum konumuna bağlı olarak 400 € ile 1.200 € arasında değişmektedir.

Atletico Madrid - Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Yarı finalin önemi nedeniyle fiyatlar önemli ölçüde yükselmiştir. Yeniden satış biletleri şu anda Kuzey Tribünü için yaklaşık 275 €'dan başlamaktadır.

Mevcut biletler ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerinde şu anda biletler mevcut.

Atletico Madrid - Arsenal maçından ne beklemeli?

Arsenal, çeyrek finalde Sporting CP'yi eleyerek tarihlerinde ilk kez üst üste iki kez yarı finale yükselmiş olması nedeniyle bu maça büyük bir özgüvenle giriyor.

Ancak, bu aşamaya ulaşmak için Barcelona'yı toplamda 3-2 yenerek bu aşamaya gelen ve Avrupa'da kendi sahasında yenilmesi en zor takımlardan biri olmaya devam eden Atletico'ya karşı temkinli olacaklar.

21 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, Gunners, Viktor Gyökeres'in iki golünün de katkısıyla Emirates'te Atletico'yu 4-0 mağlup ederek etkileyici bir performans sergilemişti.

Atletico, bu utanç verici yenilginin intikamını almak için çaresiz olacak ve Londra'da eksik olan klinik üstünlüğü sağlamak için talismanı Antoine Griezmann'a güvenecek.

Arsenal ise, düşmanca ve boğucu geçmesi beklenen orta saha mücadelesinde kaptan Martin Ødegaard'ın liderliğine ve yaratıcı vizyonuna güvenecek.

Daha fazla bilgi