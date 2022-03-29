Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini Barcelona'dan alacak mı?

Atletico, Griezmann'ın kiralık sözleşmesini uzatabilir ve 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu erteleyebilir, ancak bir diğer yıldızı Joao Felix'in Barcelona'ya transfer olması şimdilik söz konusu görünmüyor.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre; Atletico Madrid, Antoine’nin Griezmann kiralık sözleşmesini uzatmayı deneyecek ve Barcelona’dan 40 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu devreye alacak.

Ancak, Joao Felix'in Atletico’dan ayrılıp Barcelona’ya transfer olmasına izin vermeyecekler.

Griezmann, 2019 yılında Atletico'dan Barcelona’ya 120 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve 5 yıllık Atletico dönemini noktalamıştı.

Fransız oyuncu, Camp Nou'daki ilk iki yılında, kulübün finansal bir krize girmesiyle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Wanda Metropolitano'ya kiralık olarak yeniden döndü.

Barcelona, maaş bütçesini düzenlemek için sert adımlar atmak zorundaydı.

Atletico, Griezmann'ı satın alacak mı?

Fransız oyuncu, Barcelona’dan ayrılmayı kabul ettiğinde maaşının %40’ının kesilmesini de onayladı ve Atletico, Griezmann’ın maaşının tamamını ödedi.

Madrid ekibi, o dönem Griezmann için herhangi bir ücret ödemezken oyuncuyu almak istemeleri halinde 40 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu da sözleşmeye dahil oldu.

Atletico, bu aşamada 31 yaşındaki oyuncuyu satın almak zorunda değil ve kiralık sözleşmesini bir sezon daha yenilemeyi tercih edebilir.

GOAL, bu durumda Griezmann'ın satın alma seçeneğinin, 2022-23'te maçların yüzde 50'sinden fazlasında oynaması halinde Atletico için bir zorunluluk haline geleceğini öğrendi.

Kulüp ayrıca, Barcelona'daki mevcut sözleşmesi 2024’te sona erecek oyuncunun, bonservis ücretini ödemek için önümüzdeki yaza kadar bekleyebilir.

Peki ya Felix?

Barcelona'nın, Atletico'nun rekor bir ücretle kadrosuna kattığı Felix ile ilgilendiği bildiriliyor ve kulüp başkanı Joan Laporta, Portekizli oyuncuya olan hayranlığını doğruladı.

Laporta, ayrıca Barcelona’nın 2021'de Felix için bir girişimde bulunduğunu açıklarken RAC 1'e şunları söyledi:

"Joao Felix'i çok seviyorum ve menajeri bunu biliyor. O harika bir oyuncu.

"Geçtiğimiz yaz onu transfer etmeye çalıştık ama maalesef bu mümkün olmadı."

Felix, 2019'da Benfica'dan Atletico'ya katıldığından bu yana 126 milyon euro’luk ücretinin karşılığını tam anlamıyla veremedi.

Ancak, 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor ve menajeri Diego Simeone, kendisinin önemli bir oyuncu olduğu konusunda ısrar ediyor.

GOAL, Atletico'nun uzun zamandır Barcelona’nın Felix'e olan ilgisinin farkında.

Ancak; transfer penceresi yeniden açıldığında, serbest kalma bedeli 350 milyon euro olan Portekizli oyuncunun, Atletico'dan ayrılma ihtimali şimdilik yok.

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