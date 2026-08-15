Atletico Madrid, başta "ESPN" ağı olmak üzere Arjantin medyasında ortaya çıkan ve kulübün, Arjantinli forveti Julian Alvarez'i takımdan ayrılma isteğini açıklamaya ve Barcelona'ya transfer olma hayalini gerçekleştirmeye yönelttiğini iddia eden haberlerin ardından şaşkınlık içinde.

Alvarez daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Herkes için en iyisi bir transferin gerçekleşmesi, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." Bu sözler, mevcut transfer döneminde adres değiştirme isteğine açık bir gönderme niteliğindeydi.

Ancak Atletico Madrid içindeki kaynaklar "Mundo Deportivo" gazetesine, kulübün bu açıklamaların arkasında olmadığını ve yaşananların yönetimin oyuncu krizlerini ele alma tarzıyla bağdaşmadığını doğruladı.

Atletico: Sezon bittikten sonra Alvarez ile iletişime geçmedik

Kulübün aktardığına göre Alvarez, Arjantin Milli Takımı'na katılıp Dünya Kupası'na çıkmak için sezonun bitiminin ardından takımdan ayrıldı ve o zamandan bu yana Atletico yönetimi tarafından kendisiyle doğrudan herhangi bir iletişim kurulmadı.

Kaynaklar, iki taraf arasındaki tek temasın olağan çerçevede, oyuncuların ülkelerinin milli takımlarında bulundukları sırada durumlarını takip eden fizik kondisyonerinin aracılığıyla gerçekleştiğini; bunun ise doğal bir durum olduğunu ve oyuncunun geleceği ya da ayrılma isteğiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Kulüp yönetimi, sezon bittikten sonra Alvarez ile herhangi bir görüşme başlatmadıklarını vurguladı; bu da kulübün oyuncuyu tutumunu açıklamaya kışkırttığı anlatısını Atletico kulisinde şaşkınlıkla karşılanan bir konu haline getiriyor.

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Kulüp, oyuncudan bir hamle bekliyordu

Oyuncuyla doğrudan bir iletişim bulunmamasına rağmen Atletico Madrid, kulüp yetkililerinin "Mundo Deportivo" gazetesinin daha önce yayımladığı bir haberi incelemesinin ardından, Alvarez'den bir tutum gelebileceğinin farkındaydı.

Haberde, Arjantinli forvetin 23 Haziran'da geleceğiyle ilgili bir hamle yapabileceğine veya açık bir tutum sergileyebileceğine işaret edilmişti; bu bilgi daha sonra dolaşıma girmiş ve başka medya organları tarafından da doğrulanmıştı.

Dolayısıyla kulüp, Alvarez'in hamlesi karşısında tamamen şaşırmış değildi; ancak daha sonra ortaya çıkan ve oyuncunun tutumunu doğrudan Atletico yönetimiyle ilişkilendiren haberler kulübü şaşırttı.

Barcelona'nın teklifi kabul görmedi

Krizin arka planı, Barcelona'nın Alvarez'in hizmetlerini almak için resmi bir teklif sunduğu, ancak Atletico Madrid'in bunu anında reddettiği önceki haftalara dayanıyor.

Habere göre teklifin değeri, 6 taksitte ödenmek üzere 100 milyon euroydu; ancak bu öneri, ciddi biçimde değerlendirmeyen Madrid kulübü yönetiminden ilgi görmedi.

Atletico gizliliğe bağlı kalıyor

"Mundo Deportivo"ya göre Atletico Madrid yönetimi, özellikle oyuncuların geleceği ve iç anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda bu tür dosyaların medyaya sızmasından bir süredir uzak durmaya çalıştığını doğruluyor.

Kulüp, oyuncularıyla yaşanan krizleri çözmenin en iyi yolunun, karşılıklı açıklamalar ve sızıntılardan uzak durarak büyük ölçüde gizliliği korumaktan geçtiğini düşünüyor.