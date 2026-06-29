Atlético Madrid, Álvarez ile uzlaşma kapısını kapattı… ve Barcelona’ya “dışarıdan gelen bir tokat”ı memnuniyetle karşıladı

Julian Álvarez’in Atlético Madrid’den ayrılması artık an meselesi haline geldi; zira iki taraf arasındaki ilişkiler çıkmaza girdi.

Arjantin-Avusturya maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından, 26 yaşındaki forvet transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

İspanyol basınına göre, Arjantinli milli oyuncu, Dünya Kupası öncesinde yapılan bir toplantıda kulüp yönetimine ayrılma niyetini bildirmiş, hatta haberlerde tercih ettiği kulübün Barcelona olduğu da belirtilmişti.

Ancak taraftarların önünde ayrılma isteğini açıkça dile getirmesi, Atlético Madrid'de büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı.

"Sport" gazetesine göre, Atlético Madrid, Julián Álvarez'ın ayrılma fikrini kabullenmiş olsa da, oyuncunun ayrılma isteğini açıkça dile getirmesi şiddetli bir tepkiyle karşılandı.

Hatta Atlético Madrid'in CEO'su Gil Marín, sessizliğini bozarak forvetini azarladı; kulüp içinden gelen haberlere göre ise tüm oyuncularından tam bir bağlılık bekleyen Diego Simeone, uzlaşma kapısını tamamen kapattı.

Arjantinli teknik direktör, ayrılma isteğini açıkça dile getiren bir oyuncuyu kadroda tutmak istemiyor ve artık onu kalmaya ikna etmeye çalışmıyor.

Atlético Madrid’in sportif direktörü Mateo Alemany, oyuncunun satışının tamamlanmasının gerekliliğinin farkında. Ancak kulüp yönetimi, müzakereler üzerindeki kontrolü elinde tutmakta ısrarcı.

İşte tam da bu noktada Barcelona’nın karşılaştığı en büyük engel yatıyor; zira doğrudan bir rakibin kadrosunu ne pahasına olursa olsun güçlendirmek söz konusu olamaz.

"Sport" gazetesine göre, Atlético Madrid yönetimi, oyuncunun Katalonya'ya transferine onay vermek için hâlâ 150 milyon avro nakit talep ediyor.

Ne taksitli ödemeler ne de oyuncu takası gibi seçenekler değerlendirmeye alınmıyor. Ferran Torres, Marc Casado ya da Deco’nun önerdiği başka herhangi bir oyuncu, kulübün tutumunu değiştirmeyecek.

Haberlere göre, 90 milyon avro artı 10 milyon avro teşvik bedeli içeren ilk teklif, incelenmeden reddedildi.

Atlético Madrid’in tutumunu değiştirebilecek tek istisna Arsenal’dir. Topmerlikler, yüksek bir transfer ücreti yanı sıra Victor Giocuris’i de anlaşmaya dahil edebilecekler; bu formül, Atlético Madrid’in karar vericilerinin hoşuna gidiyor.

Görünüşe göre Barcelona, transferin etrafını saran zorlukların boyutunun farkında ve bu nedenle milli yıldız Harry Kane ile görüşmelere başladı.