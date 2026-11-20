Manchester City'nin yıldızı, süre almakta zorlanması ve mevcut durumundan memnun olmaması nedeniyle geleceği belirsizleşirken, yaklaşan devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olabilir. Yeni bir şans arayışı ile Atletico Madrid'in kendisine yönelik eski ilgisi bir araya gelince, oyuncuyu yeniden La Liga atmosferine döndürebilecek heyecan verici bir transfer ihtimali ufukta beliriyor.

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Mesele yalnızca az süre almakla sınırlı değil. 32 yaşındaki Hırvat Mateo Kovacic, Manchester City ile olan sözleşmesinin son aylarına giriyor. Bu durum İngiliz kulübünü iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Ocak ayında oyuncunun ayrılığından kazanç sağlamak ya da sezon sonunda onu bedelsiz kaybetme riskini göze almak.

Kovacic, bu sezonun başından bu yana zor günler geçiriyor. Teknik ekibin planlarındaki yeri geriledi ve ilk 11'de forma mücadelesi verebilmek için beklediği şansı bulamadı.

Rakamlara bakıldığında Hırvat oyuncu tüm kulvarlarda 8 maça çıktı: Premier Lig'de 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nda 2 ve FA Community Shield'da 1 maç. Toplam süresi ise yalnızca 373 dakikada kaldı.

Bu sınırlı süre içinde Kovacic, Lig Kupası'ndaki Brighton maçında tek golünü kaydederken Ipswich Town karşısında da bir asist yaptı.

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Her takıma katkı sağlayabilecek tecrübeye ve teknik kaliteye sahip olsa da mevcut durumu hedeflerini karşılamıyor. Özellikle kariyerinin geri kalanını yedek kulübesinde geçirmek istemiyor.

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Gelen bilgiler, oyuncunun kendisine daha büyük bir rol ve yeteneklerini gösterebileceği bir alan sunacak bir proje arayışıyla devre arası transfer döneminde ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğüne işaret ediyor. Üstelik Kovacic hâlâ Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen bir oyuncu.

Atletico Madrid takipte: Kovacic'in adı yeniden gündemde

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Kovacic, Atletico Madrid'in sportif yönetiminde büyük takdir görüyor. Daha önce de oyuncuyu transfer etmeye ilgi gösteren yönetim, onu orta saha seçeneklerini güçlendirebilecek bir isim olarak değerlendiriyor.

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Adının transfer piyasasında gündeme gelme zamanlaması da Madrid ekibi için uygun görünüyor. Kulüp, orta sahadaki bazı oyuncuların geleceğine dair soru işaretleri nedeniyle gelecek sezonun ihtiyaçlarını şimdiden değerlendirmeye başladı.

Kaptan Koke'nin bu sezonu Atletico Madrid formasıyla son sezonu olarak geçirmesi bekleniyor. Bu da yönetimi, onun tecrübesini ve saha içindeki etkisini telafi edebilecek alternatifler aramaya yöneltiyor.

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Johnny Cardoso da takımdaki ilk sezonunda beklenen performansı ortaya koyamadı; sakatlıklar istikrarını ve kendini kabul ettirme kapasitesini olumsuz etkiledi. Morten Hjulmand ise ilk aylarındaki dalgalı performansı nedeniyle değerini kanıtlamak için hâlâ zamana ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle Kovacic transferi cazip görünüyor. Avrupa sahnesinde geniş tecrübeye sahip olan Hırvat oyuncu, başta Inter, Real Madrid, Chelsea ve Manchester City olmak üzere büyük kulüplerin formasını giydi.

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Zubimendi bir başka seçenek, ancak hesaplar farklı

Atletico Madrid'in orta sahayı güçlendirmek için listesindeki tek isim Kovacic değil. Son günlerde Martín Zubimendi'nin adı da yeniden gündeme geldi; İspanyol oyuncunun mevcut durumu nedeniyle Arsenal'den ayrılabileceği konuşuluyor.

Zubimendi, istediği süreleri alamama sorunuyla karşı karşıya. Bu durum İspanya Milli Takımı'ndaki yerini koruma şansını etkileyebilir ve oyuncuyu yeni seçenekleri değerlendirmeye açık hale getiriyor.

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Atletico Madrid daha önce de İspanyol orta saha oyuncusunu birden fazla kez transfer etmeye çalışmış, ancak finansal talepler ve Premier Lig'in sunduğu ekonomik avantajlar anlaşmaya engel olmuştu.

Zubimendi'nin koşullarının değişme ihtimaliyle birlikte Madrid ekibi müzakereleri yeniden açmak için yeni bir fırsat yakalayabilir. Ancak bu, Arsenal'in tavrına ve oyuncudan vazgeçmeye hazır olup olmamasına bağlı olacak.

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İspanya'ya dönüş Kovacic'in kurtuluşu olur mu?

Atletico Madrid, Kovacic'in durumunu yakından takip etse de bu transfer Zubimendi seçeneğine kıyasla bazı farklılıklar taşıyor. Hırvat oyuncunun sözleşmesi sona yaklaşıyor, Manchester City'de yeterli fırsat bulamıyor ve yeni bir deneyim yaşama isteği de taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırabilir.

Dile getirilen tahminlere göre Kovacic'in piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro. Bu rakam, oyuncunun tecrübesi ve Avrupa'nın büyük liglerindeki dolu dolu kariyeri göz önüne alındığında transferi ekonomik açıdan uygun bir fırsat haline getirebilir.

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Buna ek olarak oyuncu, kendisini sahalardan uzak tutan Aşil tendonu sakatlığını atlattı ve süre almakta zorlanmaya devam etse de ritmini kademeli olarak yeniden kazanabilecek duruma geldi.

Kovacic, baskı altında topu saklama, dar alanlardan topla çıkma, oyun kurma ve rakip bölgelere ilerleme becerileri sayesinde Atletico'nun ihtiyaçlarına uygun teknik özelliklere sahip. Ayrıca orta sahada hem defansif rollerde hem de daha ileri pozisyonlarda birden fazla mevkide görev yapabiliyor.

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Akıllardaki soru şu: Atletico Madrid, Hırvat oyuncunun durumunu değerlendirip Avrupa'da büyük tecrübeye sahip bir ismi kadrosuna mı katacak, yoksa ilgisini Zubimendi'ye mi yöneltecek?

Kesin olan şu ki Kovacic'in geleceği artık tüm ihtimallere açık. La Liga'ya dönüş, eski parıltısını yeniden yakalaması ve Manchester City serüvenini şu anki tablodan farklı bir şekilde noktalaması için ideal bir fırsat olabilir.