Atletico Madrid, adı Aston Villa ile anılan Suarez hakkında kararını verdi: Takımda kalıyor

Atletico Madrid, Uruguaylı yıldızın Aston Villa transferi ile ilgili çıkan haberlere karşı Luis Suarez'in mevcut transfer penceresinde ayrılmasına izin vermeyecek.

Suarez'in şu anda Villa Park'tan sorumlu Liverpool'dan eski takım arkadaşı Steven Gerrard ile yeniden bir araya gelmek için istekli olduğu söyleniyor.

Ancak Suarez son zamanlarda formu için mücadele ederken, şu anki kulübünün sezon ortasında bir satışı onaylamaya niyeti yok.

Yaza kadar kalıyor

GOAL, Atletico'daki kaynaklardan, Madrid tarafının 30 Haziran'da sözleşmesi bitmeden yıldız forvetinin gitmesine izin vermeyeceğini öğrendi.

İspanya'daki haberler, Suarez'in Brezilya devleri Corinthians ve Atletico Mineiro'nun yanı sıra Suudi Arabistan'daki ismi açıklanmayan bir kulübün tekliflerini reddettiğini iddia ediyor.

Göze çarpan teklif Villa'dan geldi ve Gerrard, Premier Lig takımının ilgisini ifade etmek için şahsen onunla temasa geçti.

Ancak bir anlaşma olursa, 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdiği yaz aylarında geçerli olacak.

Büyük resim

Suarez, 2020'de Ronald Koeman ile yaşadığı problemlerden sonra Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Burada Diego Simeone ile Atletico'nun 2013'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu elde ederken 21 La Liga golü attı ve Barca üçüncü oldu.

Sonuncusu Kasım ayında olmak üzere bu sezon Atleti için sadece yedi lig golü kaydetti ve 90 dakikanın tamamını sadece üç kez tamamladı.

Yine de GOAL, Suarez'in Atletico'da bu sezon en iyi formunu yakalayacağından ve zirveye geri dönmesi için ona daha fazla zaman vereceğinden emin olduğunu ve dönem sonunda sözleşme yenilemesinin mümkün olduğunu biliyor.

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