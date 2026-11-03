Atletico Madrid, gelecek yaz transfer dönemi öncesinde kadro takviyelerini planlamaya başlarken Almeria’nın orta saha oyuncusu Stefan Dzodic’i transfer etmek için ön görüşmelere başladı. 21 yaşındaki Sırbistan millî takım oyuncusunun sözleşmesinde 40 milyon avroluk (33 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma maddesi bulunuyor. Uzun süreli sözleşmesi ise Haziran 2032’ye kadar devam ediyor.

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Atletico Madrid, Sırp orta saha oyuncusunun ekibiyle temasa geçti

Haberi yayımlayan Marca'ya göre, Atletico'nun sportif direktörleri, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2027 yazında transfer edilmesine zemin hazırlamak için temsilcileriyle görüşmelere başladı. Henüz resmî bir anlaşmaya varılmasa da Metropolitano'daki yöneticiler, Sırbistan millî takım oyuncusunu orta saha için uzun vadede ideal bir temel taşı olarak görüyor. La Liga devinin erken harekete geçmesindeki amaç, oyuncuyla ilgilenen rakiplerinin önüne geçmek.

Kulüpler arasındaki iyi ilişkiler görüşmeleri kolaylaştırabilir

Genç oyuncunun transferi, mevcut kulübünün pazarlıklardaki güçlü konumu nedeniyle hassas görüşmeler gerektirecek. Dzodic'in sözleşmesi, 40 milyon euroluk serbest kalma maddesiyle 2032 yazına kadar devam ettiği için ikinci lig ekibinin onu düşük bir bedelle satmayı kabul etmek zorunda olduğu bir durum yok.

Ancak habere göre, iki İspanyol kulübü arasındaki olumlu kurumsal ilişki, Atletico'nun serbest kalma bedelinin altında bir transfer ücreti için pazarlık yapmasını sağlayabilir. Madrid kulübünün transferden sorumlu yöneticileri, orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip ediyor ve mevcut performansıyla gelişme potansiyelinin önümüzdeki aylarda transferi için kararlı biçimde harekete geçmeyi haklı kıldığına inanıyor.

Fransa'dan gelen oyuncu İspanya'da parlıyor

Dzodic, 2025 yazında Fransız ekibi Montpellier B'den Almeria'ya katıldığından beri hızla gelişti. İspanya'daki ilk sezonu olan 2025-26'da normal sezonda 33 maça çıkıp bir gol ve iki asist kaydetti. Takımı, yükselme play-off'u finalinde Malaga'ya toplam skorla yenilirken Dzodic, play-off'ta oynadığı dört maçta bir gol daha attı.

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Sırp oyuncu, 2026-27 La Liga 2 sezonunda da gelişimini sürdürerek ligde çıktığı 10 maçta şimdiden bir gol ve bir asist kaydetti. Orta sahadaki istikrarlı performansı, teknik direktör Garcia Pimienta'nın takımı sezonun ilk aylarında doğrudan yükselme yarışına taşımasına yardımcı oldu.

Yükselme mücadelesi Girona deplasmanında sürecek

Atletico yaz transfer dönemi öncesinde oyuncunun ekibiyle görüşmeleri ilerletmeyi planlarken Dzodic'in şu anki önceliği, Almeria'nın İspanya'nın en üst ligine dönmesine yardımcı olmak. Pimienta'nın takımı, 12 maçta topladığı 26 puanla Liga 2 puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Castellon'un bir puan gerisinde bulunuyor. Almeria, 8 Kasım Pazar günü 13. hafta maçında Girona'ya konuk olurken lider üzerindeki baskısını sürdürmeye çalışacak.