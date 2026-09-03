Atletico Madrid 2026/27 biletleri nasıl alınır: La Liga tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Atletico Madrid ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 19 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00 CET (kesinleşti) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 23 Ağustos 2026 Pazar, 17.00 CET (kesinleşti) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 15-16 Eylül 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 19-20 Eylül 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 24-25 Ekim 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 7-8 Kasım 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 5-6 Aralık 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 12-13 Aralık 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 9-10 Ocak 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Sezonun ilk yarısının son maçı) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 16-17 Ocak 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 30-31 Ocak 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 20-21 Şubat 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 6-7 Mart 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 20-21 Mart 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 10-11 Nisan 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 17-18 Nisan 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 1-2 Mayıs 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 15-16 Mayıs 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 22-23 Mayıs 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler

Atletico Madrid biletleri nereden alınır?

Atletico Madrid biletlerine ulaşmanın en doğrudan yolu, kulübün resmi portalı üzerinden geçiyor. Burada üyeler, genel satış halka açılmadan önce öncelikli ön satış döneminden yararlanıyor. Atletico'nun Socios üyelik sistemi, LaLiga'daki bazı rakiplerine kıyasla daha erişilebilir ve üye olmak, en büyük maçlar için indirimlerin ve koltuklara daha erken erişimin kapısını açabiliyor.

Bununla birlikte, Madrid derbisi, Barcelona'nın deplasmanı veya herhangi bir Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesi gibi yüksek talep gören karşılaşmalar için resmi genel satış çok hızlı tükenme eğiliminde oluyor ve 70.000'i biraz aşan kapasiteye sahip bir stat için 150.000'in çok üzerinde kulüp üyesi rekabet ederken, çok sayıda taraftar resmi kanallar üzerinden bilet bulamıyor.

İşte yeniden satış pazarı burada devreye giriyor. StubHub, her fiyat aralığında ve stadın her bölümünde mevcut biletlerle Riyadh Air Metropolitano'da yerinizi garanti altına almanın en basit yollarından biri.

Atletico Madrid biletleri ne kadar?

Riyadh Air Metropolitano'daki bilet fiyatları rakibe ve stadın bölümüne göre büyük farklılık gösteriyor, ancak gerçekten her bütçeye uygun bir seçenek var. Orta sıralardaki rakiplere karşı oynanan standart LaLiga maçlarında en ucuz biletler yaklaşık 30 eurodan başlayabiliyor. Bu da Atletico Madrid'i canlı izlemek için yapılacak bir seyahati, Avrupa'daki diğer bazı süper kulüpleri ziyaret etmeye kıyasla kayda değer ölçüde daha uygun fiyatlı hale getiriyor.

Büyük maçlarda ise fiyatların belirgin şekilde yükselmesini bekleyin. Real Madrid'e karşı oynanan Madrid derbisi ve Barcelona'nın deplasmanı, sezon boyunca düzenli olarak bulunması en zor ve en pahalı iki bilet oluyor. Üst katman koltukları genellikle yaklaşık 60 ila 90 eurodan başlıyor, yan tribün ve alt katman konumlarında ise bunun çok daha üzerine çıkıyor. Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmış bir stat olan Metropolitano'daki Şampiyonlar Ligi eleme maçları da benzer primlerle satılıyor.

2026/27 sezonluk kombine fiyatları en ucuz uçta, yani üst katmanda, yaklaşık 290 eurodan başlıyor ve sahanın kenarındaki en ayrıcalıklı alt katman koltuklarında 2.000 euronun oldukça üzerine çıkıyor. Ancak tek maçlık biletler, deplasmandan gelen taraftarlar ve tüm sezon için taahhütte bulunmayanlar açısından en esnek seçenek olmayı sürdürüyor.

Uygun fiyat arayanlar için iyi haber ise StubHub üzerindeki yeniden satış pazarının, özellikle maç gününden daha uzak fikstürlerde, düzenli olarak piyasadaki en rekabetçi fiyatları sunması. Erken satın almak ve ilanlar güncellendikçe onları takip etmek, tercih ettiğiniz karşılaşma için mümkün olan en ucuz Atletico Madrid biletlerini bulmanın istikrarlı biçimde en iyi yolu.

Atletico Madrid hakkında bilmeniz gereken her şey

Los Rojiblancos ve Los Colchoneros lakaplarıyla anılan Atletico Madrid, 1903 yılında kuruldu ve Real Madrid ile Barcelona'nın yanında bir asrı fazlasıyla aşan süredir İspanyol futbolunun üç büyük gücünden biri oldu. Tarihinin büyük bölümünde iki büyük yerel rakibine kıyasla mali kaynakların yalnızca küçük bir bölümüyle faaliyet göstermesine rağmen Atletico, dayanıklılık, savunma disiplini ve eşi benzeri olmayan maç günü atmosferi etrafında bir kimlik inşa etti.

Diego Simeone, Aralık 2011'de göreve gelmesinden bu yana kulübün modern döneminin itici gücü oldu. Onun yönetiminde Atletico iki kez LaLiga'yı kazandı, birden fazla kez Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kaldırdı ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Simeone, 2026/27 sezonuna dünya futbolundaki en uzun süre görev yapan teknik direktörlerden biri olarak giriyor ve onun yöntemleri kulübün sahada yaptığı her şeyin omurgası olmaya devam ediyor.

Saha dışında ise sahiplik tablosu önemli ölçüde değişti. Apollo Global Management artık Quantum Pacific Group ile birlikte çoğunluk hisseyi elinde bulunduruyor ve bu, kulübe bu kampanya öncesinde yeni yatırım ve yeni hedefler getiriyor. Sahada ise son transfer hamleleri kadroyu daha da güçlendirdi ve Atletico, yeni sezona LaLiga zirvesiyle arasındaki farkı kapatma, aynı zamanda yurt içinde ve Avrupa'da tüm kulvarlarda yarışma hedefiyle giriyor.

Deplasmandan gelen taraftarlar için Madrid'e gidip Atletico'yu izlemek, 90 dakikalık futboldan çok daha fazlası anlamına geliyor. Çevredeki taraftar kültürü, stadın içindeki gürültü ve daha zorlu yıllarda bile hiç sarsılmamış bir taraftar kitlesinin tutkusu, bunu dünya futbolundaki vazgeçilmez maç günü deneyimlerinden biri haline getiriyor.

Riyadh Air Metropolitano hakkında bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid'in iç saha stadı, 2017'de mevcut haliyle ilk açılışından bu yana birkaç kez isim değiştirdi. Wanda Metropolitano'dan Civitas Metropolitano'ya geçen stat, mevcut isim hakkı ortaklığı kapsamında Riyadh Air Metropolitano adını aldı. Stat, şehrin doğusundaki San Blas Canillejas bölgesinde yer alıyor ve kulübün yarım yüzyılı aşkın süre kullandığı ikonik eski evi Vicente Calderón'un yerini aldı.

Yaklaşık 70.000 kapasitesiyle Riyadh Air Metropolitano, yalnızca Camp Nou ve Santiago Bernabeu'nun arkasında İspanya'nın üçüncü büyük stadı konumunda. Dik ve birbirine yakın tribünleri, sesi içeride tutmak ve atmosferi mümkün olduğunca yoğun hale getirmek için tasarlandı. Stat şimdiden Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından bazılarına, buna bir Şampiyonlar Ligi finali de dahil, ev sahipliği yaptı ve ayrıca İspanya milli takımının maçları için de düzenli olarak kullanılıyor.

Stadın hemen dışında bulunan özel Estadio Metropolitano metro istasyonu sayesinde stada ulaşım oldukça kolay. Bu istasyon Madrid merkezine de rahat bağlantı sağlıyor. Şehir merkezinden gelecek taraftarların, hem stat çevresindeki maç öncesi atmosferi yaşamak hem de turnikelerden geçen kalabalıkta rahat hareket edebilmek için santra vuruşundan önce bolca zaman ayırması gerekiyor.