Atletico Madrid 0-2 Levante: Levante'den Atletico'ya bir çelme daha

La Liga'da şampiyonluk hedefleyen Atletico Madrid, dört günde oynadığı ikinci Levante maçında da rakibini mağlup edemedi.

La Liga'da şampiyonluk yarışını ilk sırada götüren Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Levante'ye 2-0 yenildi.

1 Aralık 2019'da 1-0 mağlup olduğu Barcelona maçından bu yana Wanda Metropolitano'da ilk defa kaybeden Diego Simeone'nin takımını yıkan goller 30'da Jose Luis Morales ve 90'da Jorge De Frutos'tan geldi.

Levante'yi çarşamba günü oynanan maçta deplasmanda da mağlup edemeyen Atletico böylece orta sıralarda yer alan rakibine karşı dört günde beş puan kaybetmiş oldu.

Bu skorun ardından Atletico 55 puanla liderliğini sürdürürken, Levante 31 puanla sekizinci sırada kaldı.