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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Atletico başkanından yanıt: Barcelona krizinin ardından Alvarez Madrid taraftarının öfkesiyle mi karşılaşacak?

Transfers
J. Alvarez
Atletico Madrid - Malaga
Atletico Madrid
Malaga
La Liga
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
Arjantin
İspanya

Cerezo, Arjantinli forvetin takımda kalması konusunda kararlı olduklarını vurguladı

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma yönündeki açık isteğine rağmen kulübünün oyuncuya bağlılığını sürdürdüğünü teyit ederek, oyuncunun takım taraftarının güvenini hızla yeniden kazanma kapasitesine olan inancının altını çizdi.

Cerezo, Alvarez'in Atletico ile özel bir sezon geçireceğini belirterek, oyuncunun yalnızca iki maçta taraftarların ona yönelik tutumunu değiştirmeyi başaracağını öngördü.

Madridli kulübün başkanı, Atletico Madrid ile Malaga'nın bu akşam çarşamba günü İspanya Ligi'ndeki yolculuğunun açılışında karşı karşıya gelmesi öncesinde "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Şu an özür dileyip dilemeyeceğini bilmiyorum, ama Julian harika biri ve eminim, hatta tamamen kesinim ki iki maçta taraftarların sevgisini kazanacak."

Atletico, Barcelona'ya kapıyı kapatıyor

Alvarez'in Dünya Kupası sırasında dile getirdiği Atletico'dan ayrılıp Barcelona'ya transfer olma isteğine rağmen, İspanyol kulübü forvetini satmayı reddeden tutumunu hâlâ sürdürüyor.

Barcelona, yaz transfer dönemi boyunca oyuncuyu kadrosuna katma konusunda sürekli ilgi göstermiş ve haziran ayının başında 100 milyon euro değerinde tek bir teklif sunmuştu; ancak Atletico yıldızından vazgeçmeyi reddetti.

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Atletico Madrid
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Elche
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Barcelona
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Cerezo şöyle konuştu: "Baştan beri satılık olmadığını söyledim. O bizim oyuncumuz ve takımımızın önemli bir parçası, bu yüzden onu yanımızda istiyoruz, kalmasını arzu ediyoruz ve harika bir sezon geçireceğine inanıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Julian, Atletico Madrid'in oyuncusu, Atletico Madrid ile sözleşmesi var, Atletico Madrid ile antrenman yapıyor ve harika, özel bir sezon geçirmeye hazırlanıyor."

Alvarez lig açılışını kaçırıyor

Atletico, Alvarez'in geleceğine dair tutumunu netleştirirken, Arjantinli forvet bugünkü Malaga ile oynanacak açılış maçında sahada olmayacak.

Teknik direktör Diego Simeone, oyuncunun maça çıkmak için gereken fiziksel hazırlığa henüz ulaşamadığını, bu nedenle 24 oyuncudan oluşan takım kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Buna rağmen Atletico, Alvarez'in maçtaki yokluğunun geleceğiyle bağlantılı olmadığında ve oyuncunun, fiziksel hazırlığını yeniden kazanıp sahada taraftarların güvenini geri kazanma görevine başlamasını beklerken, yeni sezona yönelik Simeone'nin planlarının bir parçası olmayı sürdürdüğünde ısrar ediyor.
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