Atlético başkanı, Álvarez konusunda sert çıkıştı: “Barcelona bize saygı göstermiyor… ve taraftarlarına yalan söylüyor”

Atlético Madrid’in CEO’su Miguel Ángel Gil Marín, bugün Salı günü Arjantinli forvet Julián Álvarez’in ayrılma talebiyle ilgili açıklamalarına üzüntüsünü dile getirerek, kulübün “haklarından vazgeçmek istemediğini” vurguladı ve Barcelona’nın kulübüne saygı göstermediğini ve onu küçümseyebileceğini düşündüğünü belirtti.

Alvarez, dün Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda ülkesinin Avusturya'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından şunları söyledi: "Benim için en iyisi ayrılmak, çünkü hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

30 Haziran 2030 tarihine kadar Madrid kulübüyle sözleşmesi bulunan Arjantinli forvetin açıklamalarına yanıt veren Atlético Madrid başkanı, İspanyol haber ajansı EFE’ye şunları söyledi: “Bugün bu tür açıklamalar yapmak için uygun bir gün değildi.”

"Marca" gazetesinin aktardığına göre başkan şöyle devam etti: "O gün Messi'nin ve Arjantin milli takımının günüydü, Julian'ın günü değildi."

Sözlerine şöyle devam etti: “Julian’ın bir hayali var, biz Atlético taraftarlarının da hayallerimiz var. Bize konuştuğu doğru, ancak bizim duruşumuzu çok iyi bildiği de doğru çünkü gayet netti: Atlético haklarından vazgeçmek istemiyor. O harika bir oyuncu ve bizim için oynadığı için çok gurur duyuyoruz.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Barcelona bize saygı göstermiyor; bizi küçümseyebileceklerini, zayıf ya da aptal olduğumuzu düşünüyorlar. Bize, oyuncuya, medyaya ve hatta kendi taraftarlarına bile yalan söylüyorlar.”

Marín, “Herkesi, aslında gerçekleştiremeyecekleri bir transferi gerçekleştirebilecekleri konusunda kandırmaya çalışıyorlar. Bu, Barcelona’nın bu şekilde davrandığı ilk sefer değil ve futbol dünyası bunun tamamen farkında. Geçen yıl da Nico Williams ve Athletic Bilbao ile çok benzer bir şey yaptılar” dedi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Marin, Atlético Madrid'in, sözleşmesi hâlâ Atlético ile devam etmesine rağmen Álvarez ile görüşmeler yapan Barcelona aleyhine FIFA'ya şikayette bulunacağını açıkladı.

Marín sözlerine şöyle devam etti: “Sorumluluğumuz, Atlético Madrid’in çıkarlarını savunmaktır. Bu nedenle, koruma süresi içinde sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşme yaptığı gerekçesiyle Barcelona aleyhine FIFA’ya şikayette bulunacağız.”

Julian Alvarez, iki yıl önce Manchester City'den Atlético Madrid'e transfer olmuştu ve bu iki sezon boyunca 106 maçta 49 gol attı.

Arjantinli forvetin Atlético Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulüp, Barcelona’nın oyuncuya gösterdiği ilgiye yanıt olarak sözleşmesindeki 500 milyon avroluk tazminat maddesine işaret ederek, oyuncunun satılık olmadığını defalarca vurguladı.