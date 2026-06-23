Atlético Madrid, Barcelona ile arasındaki krizi tırmandırmaya karar vererek FIFA’nın spor adalet sistemine resmi bir şikayette bulundu. Kulüp, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli forveti Julián Álvarez ile yasadışı görüşmeler yaptığı iddiasıyla Katalan kulübünü suçladı. Bu adım, İspanyol devleri arasında hararetli bir hukuki mücadelenin habercisi olarak görülüyor.

Atlético'ya yakın kaynaklar, İspanyol "AS" gazetesine verdikleri bilgide, bu kararın, Arjantin-Avusturya maçı sonrasında Álvarez'in yaptığı sürpriz açıklamaların ardından alındığını doğruladı. Álvarez, o açıklamada ayrılma isteğini şu sözlerle dile getirmişti: "Transfer herkes için en iyisi, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." Her ne kadar Barcelona'dan açıkça bahsetmemiş olsa da, bu sözler Rojiblancos'ta Katalan kulübünün gizli hamleleri olduğuna dair şüpheler uyandırdı.

Atlético'nun yanıtı kesin ve net oldu: "Barcelona'nın Julián için ödeyebileceği hiçbir rakam yok ve o kulübe transfer olmayacak. Ya 500 milyon avroluk tazminat bedelini ödesinler ya da hiçbir şey olmasın." Bu açık mesaj, kulübün yıldız oyuncusunu elinden çıkarmama konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Atlético, Barcelona ile yaşadığı acı geçmişi hatırlatarak, 2019’daki Antoine Griezmann olayına atıfta bulundu. O dönemde Barça, Fransız oyuncunun resmi transferi gerçekleşmeden önce kendisi ve ailesiyle maddi vaatlerde bulunarak görüşme yapmakla suçlanmıştı. ayrıca geçen yaz Athletic Bilbao’dan Nico Williams’a yönelik girişimlerini de hatırlatarak, bu uygulamaları “haksız bir stratejinin parçası” olarak nitelendirdi.

Kaynaklar, “Barcelona’nın geçmişte nasıl çalıştığını gördük, herkes onun dürüst olmayan bir kulüp olduğunu biliyor” diyerek, Negreira davasına ve rakip kulüplerin oyuncularıyla yaptığı tartışmalı anlaşmalara açıkça atıfta bulunarak, “Ancak bu kez, cezasız kalmalarına izin vermeyecek bir kulüple karşı karşıya kaldılar” diye ekledi.

Kaynaklar, son saatlerde Barcelona taraftarları arasında toplantılar düzenlendiğini ve bu toplantılarda Alvarez’in yapacağı açıklamalara dair tahminlerin dolaştığını ortaya koydu. Taraftarlar alaycı bir şekilde şöyle dediler: "Artık sadece oyuncunun konuşması kaldı," bu da Atlético’nun önceden bir koordinasyon olduğu yönündeki inancını pekiştirdi ve spor yetkililerinin soruşturmayı üstlenip kuralları ihlal edenleri cezalandıracağını vurguladı.

Bu kriz, İspanyol futbolunda yeni bir hukuki çatışmanın fitilini ateşliyor. Barcelona, hücum hattını güçlendirmeye çalışırken, Atlético ise Arjantinli yıldızına sıkı sıkıya sarılıyor ve astronomik tazminat bedeli dışındaki herhangi bir uzlaşmayı reddediyor.