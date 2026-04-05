Atlético, Barcelona karşısında maruz kaldığı haksızlığı kanıtlamak için eski bir videoya başvuruyor

Atlético Madrid, dün Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında Barcelona ile oynadığı maçın ardından sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Bu tartışma, Atlético'nun Metropolitano Stadyumu'nda Robert Lewandowski'nin attığı son dakika golüyle Barcelona'ya yenilmesinin ardından yaşandı. Bu galibiyet, Katalan ekibinin İspanya Ligi'ndeki liderliğini pekiştirirken, "Roji-Blancos" taraftarları, Barça oyuncusu Gerard Martín'in oyundan atılmaması konusunda şiddetli itirazlarda bulundu.

Atlético Madrid, "X" platformundaki hesabından, Gerard Martín'in müdahalesinin bir fotoğrafını ve Real Betis ile Rayo Vallecano arasındaki maçtan benzer bir pozisyonun videosunu içeren öfkeli bir tweet paylaştı.





Roji-Blancos hesabı tweet'te "Ama bu zaten incelenmemiş miydi?" diye sordu ve anlamama ve şaşkınlığı yansıtan emojiler ekledi. Ayrıca, hakemler teknik komitesinin resmi hesabına da atıfta bulunarak, komitenin benzer bir oyunda daha önce kararını verdiğini ima etti.

Tweet, Gerard Martín'in Tiago Almada'ya yaptığı müdahale ile 25. haftada Real Betis ile Rayo Vallecano arasında oynanan maçta yaşanan bir başka olayla karşılaştırma içeriyordu. O maçta Valentin Gomez, rakibinin ayağını ezmesine rağmen kırmızı kart görmemişti, ancak Hakem Teknik Komitesi daha sonra "inceleme süresi"nde Betis oyuncusunun kırmızı kartı hak ettiğini açıklamıştı.



Ayrıca okuyun: Acı bir darbe... Barcelona yıldızını 10 günlüğüne kaybetti