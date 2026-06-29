Atlético, Álvarez’ın Barcelona’ya transfer olacağına dair spekülasyonları alevlendirdi; tartışmalı bir hamle

Arjantinli forvet Julian Alvarez’ın, Atlético Madrid’in 2026-2027 sezonu için hazırlanan yeni ana forma tanıtım kampanyasına katılmaması, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini açıklaması üzerine, geleceği hakkında geniş çapta spekülasyonlara yol açtı.

Oyuncu, "ESPN" kanalına yaptığı açıklamada, Atlético Madrid yetkililerine yeni bir deneyim yaşamak istediğini ilettiğini belirterek, "Transferin herkes için en iyisi olduğunu düşünüyorum ve hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi. Ayrıca, daha fazla ayrıntı vermeden kulüp yönetimi ile geleceği hakkında görüştüğünü de vurguladı.

Yeni formanın resmi tanıtımında sadece Alex Baena, Marc Popel, Marcos Llorente ve Giuliano Simeone yer alırken, Alvarez'in yokluğu, İspanyol başkentinin takımındaki serüveninin sonuna yaklaştığına dair spekülasyonları artırdı.

Asıl forma tanıtımında yer almamasına rağmen, yeni ısınma forması oyuncuya sembolik bir gönderme içeriyordu. Forma, Alvarez’in ünlü lakabına atıfta bulunarak “örümcek ağı”ndan esinlenen bir tasarıma sahipti ve 2004-2005 sezonundaki forma tasarımını yeniden canlandırıyordu.

Atlético Madrid, Arjantinli forvetini satmama konusundaki tutumunu sürdürüyor ve 500 milyon avroluk tazminat bedelinin ödenmesini şart koşuyor. Ayrıca Barcelona ile müzakereye girmeyi reddederek, yalnızca İspanya dışındaki kulüplerden, başta Arsenal ve Paris Saint-Germain olmak üzere, gelecek teklifleri dinlemeyi tercih ediyor.

Buna karşılık, Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için Julian Alvarez’ı hâlâ en büyük öncelik olarak görüyor ve Atlético Madrid’in 100 milyon avroyu aşan ilk teklifi reddetmesinin ardından, transfer piyasası kapanmadan önce anlaşmayı sonuçlandırmak için çabalarını sürdürmeyi planlıyor.

Atlético Madrid’in yıldızına sıkı sıkıya sarılması ile oyuncunun ayrılma isteği arasında, Alvarez’in transferi önümüzdeki haftalarda en çok konuşulan transfer konularından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla oynayacağı maçların ardından müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.