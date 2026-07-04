Atlas Aslanları'nın üçlüsünün ardından... Hafiz Daraji, Fas'ın tur atlamasına ilişkin ateşli yorumuyla ortalığı coşturdu

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde dikkat çekici performansını sürdürdü ve Cumartesi akşamı oynanan 16'lı tur maçında Kanada'yı 3-0'lık haklı bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Cumartesi akşamı oynanan 16'lı tur maçında, "Atlas Aslanları" 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki tarihi başarılarından yıllar sonra bir kez daha dünyanın en iyi milli takımları arasındaki yerini teyit etti.

Bu galibiyetle ilgili olarak "beIN Sports" kanallarında yorumcu olarak görev yapan Cezayirli Hafiz Daraji şunları söyledi: "2022 Katar Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısından dört yıl sonra, Fas milli takımı aynı performansı sürdürerek büyük takımlar arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor, Kanada'yı 3-0 yenerek 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi; bu maçta parlayan Ezzedine Ounahi iki gol attı ve Rahimi son saniyelerde skoru belirledi."

Ve sözlerini “Fas Milli Takımı ve taraftarlarına binlerce tebrik” diyerek tamamladı.

Bu galibiyetle, "Atlas Aslanları", ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası'ndaki muhteşem yürüyüşünü sürdürüyor ve çeyrek finalde Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın, turnuvanın en önemli maçlarından biri olması beklenirken, Fas'ın üst üste ikinci kez yarı finale yükselme umutları da yeniden canlanıyor.