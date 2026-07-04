Atlas Aslanları’na şeref olsun… Fas için Afrika ve Arap dünyasında rekor bir başarı

Fas milli takımı, Kanada’yı hak ettiği bir şekilde 3-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledikten sonra, Dünya Kupası finallerindeki dikkat çekici performansını sürdürdü; Böylece, 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki tarihi başarısının sadece bir istisna değil, dünya zirvesine doğru istikrarlı bir yolculuğun ilk adımı olduğunu kanıtladı.

“Opta” istatistiklerine göre, Fas milli takımı, 1986 Dünya Kupası’ndan itibaren uygulanan eleme sisteminden bu yana çeyrek finale iki kez veya daha fazla ulaşmayı başaran 14. takım oldu ve aşağıdaki seçkin milli takımların arasına katıldı: Brezilya (9 kez), Almanya (9 kez), Arjantin (8 kez), Fransa (7 kez), İtalya (5 kez), Hollanda (5 kez), İngiltere (4 kez), İspanya (4 kez), Hırvatistan (3 kez), Portekiz (3 kez), Belçika (3 kez), Uruguay (3 kez), Fas (2 kez) ve İsviçre (2 kez).

Bu başarıyla “Atlas Kaplanları”, Dünya Kupası tarihinde iki kez çeyrek finale yükselen ilk Afrika ve Arap milli takımı oldu. Takım, 2022 Katar Dünya Kupası’nda Avrupa ve Güney Amerika dışından bu aşamaya ulaşan ilk takım olarak yarı finale yükselerek tarihe adını yazdırdıktan sonra, daha sonra ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada da ilk sekize girerek, Fas futbol projesinin sürekliliğini ve dünya sahnesinde giderek artan gelişimini teyit etmişti.