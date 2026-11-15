Fas Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui'nin adı, teknik direktörlük adaylıkları arasına yeniden girdi. İspanyol Julen Lopetegui'nin Katar Millî Takımı'ndaki geleceğini saran belirsizlik nedeniyle, Regragui'nin ismi önümüzdeki dönemde A Millî Takım'ın başına geçmesi için Katar Futbol Federasyonu'nun hesaplarına dahil oldu.

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Fas merkezli "Le Site Info Sport" sitesinin açıkladığına göre, Katar Futbol Federasyonu, Regragui'yi görevi üstlenecek aday teknik direktörler listesine dahil etti. İki taraf arasında resmi bir müzakere ya da anlaşma yapıldığının duyurulmamasına rağmen, kendisiyle anlaşma konusunda artan bir ilgi olduğuna dair işaretler bulunuyor.

Faslı teknik direktörün isminin bu dönemde gündeme gelmesi, Lopetegui'nin görevinden ayrılmasının yaklaşmasıyla aynı zamana denk geliyor. Bunun arka planında ise Katar Milli Takımı'nın beklentilerini karşılamayan sonuçlar yatıyor; bu durum federasyonu, teknik ekibin başında bir değişiklik yapma ihtimaline karşı alternatif seçenekleri değerlendirmeye itti.

Faslı kaynak, Katar Federasyonu yetkililerinin Regragui'yi, Fas Milli Takımı ile edindiği tecrübeye ve görev süresi boyunca elde ettiği sonuçlara dayanarak milli takımı çalıştırmak için uygun bir seçenek olarak gördüğünü belirtti; nitekim Regragui, Fas'ı 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya taşımayı başarmıştı.

Regragui, Fas Milli Takımı'nı Katar Dünya Kupası'nda yarı finale taşıyarak, turnuvanın tarihinde bu tura ulaşan ilk Arap ve Afrika takımının teknik direktörü olmuştu. Bu başarı, onun teknik direktörlük sahnesindeki konumunu güçlendirdi ve teknik direktör piyasasındaki değerini yükseltti.

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Regragui'nin Katar futboluyla bağı yalnızca Dünya Kupası'na katılımıyla sınırlı değil; daha önce Al-Duhail kulübünü çalıştırdığı dönemde Katar Ligi'nde de görev yapmıştı. Bu tecrübe, ona ülkedeki müsabakaların ve futbol ortamının doğası hakkında bir bilgi birikimi kazandırdı ve kendisine olan ilgi gelişirse federasyonun hesaplarında ek bir faktör olabilir.

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Ayrıca Regragui'nin önde gelen Katarlı şahsiyetlerle bağları bulunuyor; bu durum, federasyonun onun ismini adaylar arasında değerlendirme aşamasından resmi temaslar aşamasına geçmeye karar vermesi halinde, iki taraf arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte, bu adım hâlâ adaylık ve medyadaki tahminler çerçevesinde bulunuyor; zira Katar Federasyonu'ndan gelecek teknik direktörün kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı gibi, Lopetegui'nin görevinden ayrılacağı da kesin olarak doğrulanmadı.

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Böylece, Katar Federasyonu'nun mevcut teknik ekibine yönelik tutumunun ve Faslı teknik direktörü önümüzdeki dönemde milli takımın başına getirip getirmeyeceğinin netleşmesi beklenirken, Regragui'nin geleceği birden fazla ihtimale açık kalmaya devam ediyor.