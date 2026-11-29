Arsenal savunmacısı Jurrien Timber, takımının pazar günü Manchester City ile oynadığı kritik Premier Lig maçında büyük bir hakem tartışmasının odağına yerleşti. İlk yarıdaki gergin bir pozisyonda Hollandalı oyuncu, Jeremy Doku'nun saçını çekmiş gibi göründü. VAR incelemesi sonucunda Timber'ın kırmızı kart gerektiren bir ihlalde bulunmadığına karar verildi.

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Neville, Timber'a kırmızı kart istedi

Emirates Stadyumu'nda, Jeremy Doku ile topsuz alanda yaşadığı mücadele nedeniyle Timber'a tepki gösterenlerin başında Gary Neville'in geldiği büyük bir tartışma yaşandı. Manchester City'nin kanat oyuncusu yere düşerken tekrar görüntüleri, Timber'ın rakibinin saçını kavramış olabileceğini gösterdi. Video yardımcı hakemin incelemesine rağmen maçın hakemleri Arsenal oyuncusu için kırmızı kart tavsiye etmedi. Bu karar, yorumcu kabinindeki Neville'i şaşkına çevirdi.

Neville, Sky Sports yayınında, "Belli ki hem saçını hem de formasını tutmuş ama Timber bunu neden yapıyor?" diye sordu. Eski Manchester United kaptanı, günümüz futbolundaki disiplin standartlarına ilişkin görüşünü de açıkça dile getirdi: "Bence birinin saçını çekersen atılmalısın, buna gerçekten inanıyorum."

Emirates'te VAR belirsizliği

Timber'ın atılmaması, Stockley Park'taki VAR merkezinde görev yapan hakem ekibinin elinde kesin görsel kanıt bulunmamasına bağlandı. Yayındaki çeşitli kamera açıları Timber'ın elini Doku'nun başına çok yakın gösterse de hakemlerin, saçını mı yoksa yalnızca formasının yakasını mı kavradığını kesin olarak kanıtlayan bir görüntü bulamadığı bildirildi. Bu belirsizlik, konuk takımın kulübesi ve deplasman taraftarlarının tepkisine rağmen Timber'ı erken bir kırmızı karttan kurtardı.

Olay, oyun kurallarındaki bir ayrıntıyı öne çıkardı. Güncellenen talimatlara göre bu tür durumlarda kırmızı kart için aşırı güç veya şiddet gerekiyor. Timber'ın neyi kavradığı net biçimde görülemediği için hakem John Brooks'a sahada verdiği ilk kararı değiştirmesi tavsiye edilmedi. Maç iki takım da 11 kişiyle devam ederken yorumcular ve taraftarlar arasında VAR müdahalelerindeki tutarlılık tartışması hemen yeniden alevlendi.

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Keane, hakem kararlarındaki tutarlılığı sorguladı

Eski Manchester United orta saha oyuncusu Roy Keane de olaya sert tepki gösterdi ve Arsenal'a uygulanan ölçütlerin ligin diğer maçlarındakilerden farklı göründüğünü öne sürdü. Keane, benzer ihlaller nedeniyle yakın zamanda verilen kırmızı kartlara işaret ederek Timber'ın sahada kaldığı için şanslı olduğunu savundu.

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Keane, Sky Sports'ta "Bence Jurrien Timber orada atılmalıydı" dedi. Görüntüleri değerlendirmeyi sürdürerek şunları ekledi: "Mümkün olan her açıdan bakmaya çalıştım ve hâlâ Timber'ın elini Doku'nun saçında görüyorum. Üstelik sadece saçını çekip bırakmıyor. Onu çekip yere indiriyor. Doku, saçının çekildiğini bildiği için yere düşüyor. Sebepsiz yere düşmüyor."

Haaland ve Havertz karşılıklı goller attı

Hakem tartışmasının ötesinde maç, taraftarların şampiyonluk yarışındaki iki güçlü takımdan beklediği yüksek tempolu futbola sahne oldu. Konuk ekibi Erling Haaland öne geçirdi ancak Arsenal, Kai Havertz ile karşılık vererek maçtaki çekişmeyi sürdürdü.

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İkinci yarının henüz üçüncü dakikasında Enzo Fernández, genç Ayoub Bouaddi'nin hazırladığı pozisyonda attığı harika golle konuk ekibi yeniden öne geçirdi.