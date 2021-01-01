Atiba Hutchinson: Üç çocuğum var ama iki şampiyonluk yaşadım, üçüncüsü için de bir tane istiyorum

Atiba Hutchinson, şampiyonluk yolundaki motivasyonunu açıkladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve hem Fenerbahçe derbisini hem de şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Atiba Hutchinson Fenerbahçe derbisi hakkında ne dedi?

"Büyük bir maç. Uzun zamandır Fenerbahçe maçını bekliyoruz. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın bize kazandıracaklarının farkındayız. Özgüvenimiz yüksek. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe derbisinin bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz.

"Gereken her şeye sahibiz. Atmosfer dışarıdan da gözüküyordur. İyi bir atmosfer var. Uzun süredir de böyle. Saha içinde ve dışında da atmosfer bize faydalı ve yardımcı olacak. Henüz kazanılmış bir şey olacak. Her maça tek tek bakıyoruz. Sezon sonu geldikçe de iyi hissediyoruz."

"Derbiler zor maçlar. Her iki takım içinde önemi yüksek. Ligdeki yeri iyi olan iki takım sahada olacak. Biz bu maçın önemini ve ne oynamamız gerektiğini biliyoruz. Fenerbahçeli oyuncular da aynı şekilde. Bir savaş olacak. Herkes alabileceği maksimum puanı almaya çalışacak. Sezonun geri kalanı için belirleyici bir maç olacak. 3 puan almak istiyoruz. Şampiyonluk için bir yüzde vermek istemiyorum. Her maç gittikçe zorlaşıyoruz. Çok daha ileriyi düşünmeden maç maç gitmek istiyoruz."

Atiba Hutchinson şampiyonluk yarışı hakkında ne dedi?

"Hiç kimse takımdan büyük değil. Bir amaç için buradayız. Saha içinde ve saha dışında birliktelik önemli bir şey. Önemli olan takımımızın başarısı. Bu sezon çok iyi maçlar oynadık. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını sayabilirim. Art arda maç kazanmak özgüvenimizi pekiştirdi. Üzüldüğümüz maç iç sahadaki Trabzonspor yenilgisiydi. İyi oynadık ama detaylarda kaybettik."

"Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir futbolcu oldum. Bu sezon çok fazla savaşçı futbolcumuz var. Başarıya aç futbolcularımız var. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Kendi üzerime düşeni yapıyorum. Elimizden geleni aynı seviyede yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan da bu."

"Burada iki şampiyonluk yaşadım. Üç çocuğum var, bir şampiyonluk daha yaşayıp üçüncü çocuğuma da şampiyonluk hediye etmek istiyorum."

Atiba Hutchinson takım arkadaşları hakkında ne dedi?

"Josef'in performansı beni ve takım arkadaşlarımı rahatlatıyor. Beni birazcık ileri seviyeye taşıyor. Josef takımın yaptığı tüm hataları kapatıyor. Takımımızın yükünü çekiyor ve seviyeyi yükseltiyor. Benim işimi kolaylaştırıyor. O bölgede oynayan oyuncuların sahip olması gerektiği tüm özelliklere sahip. Onunla oynamaktan dolayı memnenum."

"Larin de bütün sezon boyunca çok iyi oynadı. Hücumda eksiklik yaşadığımızda o eksikliği tamamlayan oyunculardan bir tanesi. Bu seviyede oynaması beni mutlu ediyor. Takıma katkı sağlıyor."

"Orijinal olarak mevkim 6 numara. Ama hücumada doğru zamanda çıkıp takımıma katkı vermek istiyorum. Takımda çok kaliteli hücum oyuncularımız var. Ama ben 6 numarayım. Maçın içerisinde hücuma katkı vermem gereken zamanlarda da katkı veriyorum."

Atiba Hutchinson gelecek planları hakkında ne dedi?

"Hocamızın (Sergen Yalçın) sözlerini biliyorum. Bu sözlere teşekkür ediyorum. Şu anda benim için iyi gidiyor. Sezonun bitmesine 2 ay kaldı. Şu an yaptığımız şeye odaklanmış durumdayım. Şu an için devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Vücudumla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Sezon sonu devam edip etmeyeceğime bakacağım. Futbol kariyerim bittikten sonra Beşiktaş'ta görev almayı değerlendireceğim."

Sergen Yalçın, Atiba hakkında ne demişti?

Röportajlarında ve basın toplantılarında sık sık Kanadalı oyuncuyu öven Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ocak ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Atiba’nın menajeri değilim, hayat planlamasını da yapmıyorum. Atiba, Beşiktaş’ın demirbaşı. Necip, Beşiktaş’ın demirbaşı. Necip de Atiba da, bence Beşiktaş’ta istedikleri her görevi yapabilirler.

Necip, 10 yaşından beri burada, Atiba yıllardır burada. Bu oyuncuları tabii ki kulüpte kullanacaksın. Bu oyuncuları kullanmak kadar güzel bir şey var mı? Teknik ekipte mi olur, idari kısımda mı olur bilemem ama Atiba böyle devam ederse 10 sene daha oynar.”

Atiba Hutchinson bu sezon ne yaptı?

37 yaşındaki Atiba bu sezon 29 resmi maça çıktı. Sezon sonuna kadar beş maçta daha forma giyerse, son dört sezondaki en yüksek maç sayısına ulaşacak.

Kanadalı oyuncu ayrıca dört kez fileleri havalandırdı ve dört kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. Sekiz sezonluk Süper Lig kariyerinde 22 gol atan Atiba, bu gollerin altısını Sergen Yalçın döneminde kaydetti.

Atiba Hutchinson'ın ailesi

Atiba Hutchinson ve Sarah Hutchinson çiftinin üç çocuğu da Atiba Beşiktaş forması giyerken dünyaya geldi. Noah 2015, Nava 2016 yılında doğdu. 2017 yılının Aralık ayında ise üçüncü çocukları Ayo, hayata gözlerini açtı.

Atiba ise Beşiktaş formasıyla 2016 ve 2017 yıllarında iki şampiyonluk kazandı ama Ayo doğduktan sonra bu sevinci yaşayamadı.