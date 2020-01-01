Atiba Hutchinson: "Bir yıl daha futbol oynayacağım"

Beşiktaş'ın deneyimli yıldızı hakkındaki merak edilen sorulara yanıt verdi.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, kariyer planlaması ve şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki oyuncu yediklerine ve vücuduna çok dikkat ettiğini söylerken, "İdmnalar dışında da çalışmalarımı yapıyorum. Ertesi gün daha iyi olmam için bunlar gerekli. İyi dinlenip kendimi fit tutuyorum. Futbol yaşla değil, akılla alakalı. Gençken sahada basmadığın yer kalmıyor ama yaş ilerledikçe daha akıllı oynayıp enerjini daha verimli kullanman gerekiyor." dedi.

"Seneye de futbolcu olarak sahadayım"

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba, kariyer planlamasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Geleceğimle ilgili antrenörlük konusu düşünülüyor ve bu durum benimle yönetim ve teknik direktörümüz tarafından da paylaşıldı. Ama ben bir yıl daha futbol oynayıp öyle kariyerimi noktalayacağım. Kendimde bu gücü buluyorum. Seneye de futbolcu olarak sahada olacağım."

Şampiyonluk yarışı hakkında

Atiba, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlarken, "Yarışın içinde birçok takımın olması ilginç bir durum yarattı. Hiçbir takım istikrar yakalayamadı. Şimdi bunu tersine çeviren şanslı olacak. iyi çıkış yaptı. 5, Sivasspor ise 7 puan önümüzde. Sonlara doğru ligin büyük takımları önde olacaktır. Maç sayısı azalıp baskı arttığında tecrübe öne çıkıyor. Umarım en sonunda en üstte biz olacağız. Ama bu kolay olmayacak. Yarış büyükler arasında geçecektir." ifadelerini kullandı.

" 'ye yerleşebiliriz"

Ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşamayı düşünebileceğini de belirten Kanadalı oyuncu şöyle devam etti: "7 yıldır buradayız. Çocuklarla karar vermemiz gerekiyor. Ben ve eşim bunu düşünüyoruz. Burada mutluyuz, nasıl yaşanabileceğini iyi biliyoruz, insanları ve ülke şartlarını biliyoruz. Bizim için çok farklı bir kültür ama bir o kadar da yaşanabilir bir yer."