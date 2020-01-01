Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Süper Lig'de Konyaspor'a karşı 200. maçına çıkarak ikinci kez dalya diyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, beIN Sports'a konuk oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı oyuncusu unvanına sahip Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, siyah beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Hutchinson, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlarken, siyah beyazlı takımda görev verilmesi halinde teknik heyette yer alabileceğini de belirtti:

"Umarım bu ikisi de gerçekleşir. Kendimi hala çok iyi hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada takım arkadaşlarımın rolü çok önemli, onların yardımları, onların katkıları sayesinde hala iyi oynayabiliyorum. Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum. Gelecek neler gösterecek bakacağız. Bu konuda pozitif duygulara sahibim."

Daha fazla takım

2013-2014 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen Kanadalı orta saha oyuncusu, Türk insanının misafirperverliğinden övgüyle bahsederken, "Bunu birçok kez söyledim. Burada insanlar yardımsever ve sıcakkanlı. İnsanlar beni olduğum gibi kabul ettiler. Kulüpte de herkes işimi ve hayatımı kolaylıştırmak için elinden geleni yaptı. Eşim ve ben burada çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.