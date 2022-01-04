Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'ın sportif direktörü olacağı iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson kulüpteki kariyerini sportif direktör olarak şekillendirmeyi şu anda düşünmüyor.

38 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlı kulüple kontratı sezon sonunda sona eriyor. Bazı iddialara göre; Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ı gelecek sezon sportif direktörlüğe getirmeyi planlıyor.

Peki Kanadalı oyuncu bu fikre nasıl yaklaşıyor?

Atiba Hutchinson ne söyledi?

Atiba Hutchinson, Antalyaspor ile Katar'da oynayacakları Süper Kupa mücadelesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sportif direktör olarak Beşiktaş'ta ikinci yarıya başlamak ister misin?" sorusuna Kanadalı oyuncu şu yanıtı verdi: "Önemli bir maç oynayacağız. Ben sadece buna konsantreyim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gelecek için daha ileride zamanı gelinde düşünürüm."

"Antalyaspor gibi iyi oynayan bir takıma karşı önemli bir maç olacak. İyi bir maç oynayıp, zaferle ayrılmak istiyoruz. Önemli bir maç olacak.

Antalyaspor gibi bir takıma karşı iyi oynayıp zafer kazanmak istiyoruz. Umarım yılın ilk kupasını kazanırız. Oyuncular olarak profesyonle bir şekilde sahaya çıkıp burada olmayan arkadaşlarmız için ter dökmeliyiz."

Süper Kupa maçı ne zaman?

Süper Kupa mücadelesinde lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası galibi Antalytaspor karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Kupa maçı 5 Ocak 2022'de saat 20.45'te Katar'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

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